Presenetljivo mehka vrnitev inovatorjev indie popa napoveduje spremembe

Vedno predani spremembam. In to lastnega sloga, seveda. Od leta 2012, ko je londonska zasedba vstopila med indie pop elito, ni bila niti ena njena izdaja pospremljena brez kanca presenečenja. Medtem ko je njen prejšnji albumski sveženj Marble Skies (2018) poskrbel zato, da je izraz kvarteta postal manj eksperimentalen in glede na dramaturgijo stilno bolj enoten, je ta, četrti za krepko stopnjo kompleksnejši. Django Django so se vrnili k svojemu izvornemu konceptu, ki zapoveduje, da naj bo prav vsak komad oblikovno in pripovedno neodvisna enota. In res. Način, kako so se novi songi sprva razrasli vsak po svoje in nato povezali v posebno celoto, brez zadržkov ponudi značilno retro cool hipnotičnost. Toda gotovo ni več tako popularna, kot je bila pred časom. Pa vendar. V tem oziru je britanski zasedbi vnovič uspelo zgraditi albumski unikum. A za nekatere songe na njem lahko ugotovimo, da so ostali zapostavljeni. V mislih imam skupino treh ali štirih poskusov arhaičnih hipijevskih kitarskih popevk, ki namesto tega, da bi spomnili na iskrivost sorodnih dveh avstralskih zasedb Tame Impala ali pa Rolling Blackouts Coast Fever, v najbolj naklonjenih razmerah obstanejo v dolgočasni senci The Beatles (Headcrush, Night of the Buffalo). Zato pa sta drugi in tretji skladenjski sklop, ki sestavljata Glowing In The Dark, veliko prepričljivejša. Novih hitov za dnevno rabo imajo Django Django več, kot so jih imeli v prejšnjih albumskih rundah. Tovrstni so Kick The Devil Out, uvodna Spiral ter še zlasti najelegantnejši med vsemi, Walking Up, pri katerem gostuje tudi slavna francoska umetniška plemkinja, pevka in igralka Charlotte Gainsbourg. Naposled je tu grupa songov z elektronsko (ritmično) hrbtenico. Začetno obetavna abstraktnost naslovnega komada, napeva Free From Gravity ali pa orientalsko prepognjene Night of the Buffalo je razvojno žal ostala na pol poti.

Dasiravno je, ponavljam, Glowing In The Dark zanimiv preplet hipsterskih pregreh, se zdi, da bi Django Django spričo izkušenosti in statusa lahko pokazali še več kreativne drznosti.

Ocena: 3,5