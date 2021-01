Prestavljena podelitev glasbenih nagrad grammy

Kot je zapisano v uradnem sporočilu, ki ga je dobil ameriški časopis The New York Post, je zapisano: "Po dobro pretehtanem razmisleku in pogovoru z zdravstvenimi strokovnjaki, organizatorji in umetniki, ki naj bi se pojavili na prireditvi, 63. podelitev grammyjev prestavljamo na nedeljo, 14. marca 2021. Vse slabše stanje koronavirusa v Los Angelesu in preobremenjenost medicinskega osebja ter prevelik pritisk na intenzivne nege losangeleških bolnišnic in novi vladni ukrepi so nas pripeljali do zaključka, da je prestavitev prireditve edina prava odločitev. Nič ni bolj pomembno kot zdravje in varnost vseh ljudi, tudi ljudi v glasbeni industriji. Radi bi se zahvalili vsem talentiranim glasbenikom, osebju in predvsem našim nominirancem za razumevanje, potrpežljivost in pripravljenost na sodelovanje z nami v teh nepredvidljivih časih."