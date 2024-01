Prestolnica utripala v ritmu valčkov in polk Modrijanov

"To je spodbujanja veselja in dobre volje," je prepričana obiskovalka koncerta Modrijanov na Pogačarjevem trgu v Ljubljani, kjer je množica starih in mladih dolgo v noč plesala v ritmu valčkov in polk.

Ob zvokih hita Ti moja rožica so peli vsi. "Posebno vzdušje se zgodi zato, ker pride sem celotna Slovenija. Ko pogledamo med občinstvo, vidimo en kup znancev in prijateljev in nam je takrat toplo pri srcu. Slovenci imajo radi lepo večglasno petje in to jim največ pomeni. To jim lahko damo Modrijani," je o uspehu skupine še povedal frontman Blaž Švab.