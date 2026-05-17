Prestolnico navdušila Džejla Ramović

Poleg izjemnega vokala je številnim vzor zaradi svoje prizemljenosti in skromnosti – občuti kdaj zato pritisk, da mora biti vedno popolna?

Pevka, ki jo je regija spoznala po zmagi na pevskem tekmovanju, ima vse močnejšo bazo oboževalcev tudi pri nas.

"Včasih je lahko, ker so pričakovanja zelo visoka – tudi sam sebe moraš prekositi, kot denimo pri modi in ostalih stvareh. A to je lepo, uživam, da sem dekletom lahko inspiracija," nam je povedala.

Velja za obraz nove generacije glasbenikov v regiji, ki prodirajo v ospredje. Pri tem jim zalet nudijo tudi družbena omrežja, kar je potrdil primer Hrvata Jakova Jozinovića – fanta, ki ga je v razprodane dvorane pahnil TikTok.

"To je za nas lahko velika prednost, kot je potrdil njegov primer. Hkrati pa mislim, da je prišel tudi naš čas in več mladih kot nas je, lažje nam bo," pravi Džejla.

Hrvaška ima Jakova Jozinovića, koga vidi v tej vlogi pri nas?

"Mislim, da ima Slovenija veliko odličnih izvajalcev, ampak zame so to seveda Joker Out. Na prvem mestu," je odgovorila.