Preudarna Žena pred naslado pomiri svojega ljubimca

Eksperimentalni duo Ptč je priletel s tečaja papagajščine.

ŽENA – Gone

Kako kuuuuul! Žena s tem glasom, a? Prva med ljubljanskimi raperkami v svoj nov komad zavije ljubezenski dialog. Tega povzame le polovično. Svoj del ponudi v značilnem znižanem registru, čeprav njen omamen glas pravzaprav sploh ni posebej globok. Sploh glede na to, kar sledi v njeni pripovedi, je res vražje seksi. Uf. Zmačkano in jutranje utrujeno svojemu ljubimcu priznava, da je njegove travmice ali zametki bodočega moralnega mačka tokrat res ne zanimajo. Čudovita je tudi podlaga, ki jo je namešal producent GhetHeat. Najsi v njej zaznavamo nežno mandolino, kitaro ali čembalo, sta tako osnovni beat kot tudi vse okrasje, ki ga spremlja, izbrana in dodelana tako, da bolj sploh ne bi mogla biti. Žena je spet brihtna, da se iskri, in sproščena, da te shladi. Kako senzibilno, kako lepo. Ocena: 5 PTČ FT. VAZZ – Papagaj

Krasen nov komad eksperimentalnega hiphop dua. Gost ima prednost, zato je otvoritvena kadenca Vazzova. Njegova kristalna dikcija izvrstno potrdi tempo ter smisel in namen spoznavanja s papagajščino. A še preden mu je dovoljeno zaključiti igrivo reprizo, ga splaši in nato dokončno spodnese Ptčev sufler, ki mu razen zvedavega jecljanja istega pa-pa oziroma nekakšnega pa-ja ne uspe povedati nič. Še dobro, da je tako. Ptč ena in Ptč dve temu izvrstnemu zvočnemu konstruktu sčasoma namenita balerino, džus, senco, pa nekaj za po-papat, nato še vlak, šlape in Piran. To izvedeta na način, soroden tistemu, ki ga sicer obvladujejo Matter. Na poseben način je ta posnetek celo najbolj konvencionalen med vsemi Ptčevimi. Priporočljivo je biti pripravljen. Toda če si s Capital Crew vsaj malo na ti, kaj šele če si njihovo Kjesikajma redno zlivaš v ušesa, potem skepsa odpade. Mikrokozmos deluxe. Ocena: 5 REGARD FT. TROYE SIVAN & TATE McRAE – You

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Poletnemu superhitu seveda ne gre pripisovati izvirnosti. Še najmanj zaradi produkcijske drznosti, ki je tudi novi met kosovskega producenta pač ne nudi. A peščica komadov DJ Regarda (s pravim imenom Dardanu Aliu), predstavljenih od leta 2019, vsebuje druge sorte magnetizem. Silovito uspešen glasbeni konstruktor iz Uroševca ima izjemen občutek za dobro melodijo. Pa ne samo za melodijo. Vokale zna preplesti res mojstrsko. Tako kot pri uspešnicah Secrets in Ride It si je tudi pri aktualni You osnovni beat ali pa kar splošno narativno temperaturo izposodil od Armina van Buurna oziroma jo prevzel iz njegovih štiri leta starih izjemno mehkih poletnih napevov Suny Days in I Need You (nizozemski elektronski superzvezdnik pa si je te najbrž izposodil pri kom tretjem). Po prvotnem načrtu naj bi Regard za tole vižo kot gostujoča vokalista angažiral celo še bolj famozna Zyna Malika in Ellie Goulding. Toda najstniška idola, Kanadčanka Tate McRae in Troye Sivan, Avstralec iz Južne Afrike, nista nič manj učinkovita. Načeloma presladko, a prija. Ocena: 3,5 MATT MALTESE – Shoe

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke