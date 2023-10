Preživeli član Milli Vanilli pravi, da ju je pred škandalom zavedla slava

Fab Morvan, še živeči član dueta Milli Vanilli, priznava, da ju je z Robom Pilatusom zavedla obljuba o slavi in zlatih ploščah, čemur je sledil škandal s petjem, ko se je izvedelo, da sta le odpirala usta, kar pa ju je pogubilo za vedno. Duet je zaslovel v 80. letih prejšnjega stoletja, v nemilost oboževalcev pa sta zapadla, ko je bilo razkrito, da v resnici nista bila onadva tista, ki sta pela.

"Bilo je zelo premišljeno," je za Page Six o času, ko ju je odkril nemški producent Frank Farian, povedal Fab Morvan. Farian je enako 'potegavščino' izvedel že nekaj let prej s skupino Boney M. "Bila sva mlada in neizkušena. Vodili so naju s korenčkom pred nosom in nama obljubljali zlate plošče. Zavedli so naju z besedami, da bova živela svoje sanje, vse, kar sva morala narediti, pa je bilo podpisati tisti papir," je še dodal.

icon-expand Milli Vanilli sta po škandalu 'pogorela'. FOTO: Profimedia

57-letnik sedaj pravi, da je že dolgo časa čakal na priložnost, da bo lahko povedal njuno plat zgodbe. "Trajalo je 30 let, da sem lahko končno povedal svojo stran zgodbe. Prepričan sem, da je tudi Rob srečen, na kakšen način je bila zgodba povedana, saj se ljudem niti sanjalo ni. Mislili so, da vedo, a v resnici niso imeli pojma," je še povedal. V Franciji rojeni pevec je dodal, da sta bila s Pilatusom, ki je leta 1998 pri 32 letih umrl zaradi zastrupitve z alkoholom in prevelikim odmerkom tablet na recept, v medijih predstavljena kot hudobca, v resnici pa je za njima stala ekipa, ki je celotno stvar režirala, onadva pa sta bila žrtveni jagnjeti. "Bila sva le majhen člen te verige. Imeli so osebje in vključenih je bilo veliko ljudi, ki so bili odgovorni za to. Ko berete intervjuje, vidite, da nihče od teh ljudi nič ne obžaluje," je še povedal. Njuna zgodba s škandalom bo kmalu predstavljena v dokumentarnem filmu, ki ga je režiral Luke Korem, ki je bil prav tako šokiran, da ljudje vse do danes niso pripravljeni sprejeti njune strani zgodbe. "Rob in Fab nista bila tista, ki sta iz te zgodbe odnesla največ. Bila sta izkoriščena, to pa je nekaj, kar se danes dogaja ves čas, še posebej sedaj, ko izpostavljamo ljudi na položajih," je dejal Korem.