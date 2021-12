Desetletnica punk rock veselice v Tolminu ali pošast iz reke Soče

V desetih letih je Punk Rock Holiday postal unikum na festivalski sceni. Kaj meniš, kaj je bistvo festivala oz. zakaj je postal zgodba o uspehu?

Ključ do uspeha je zagotovo odlično poznavanje scene, torej nastopajočih, pa tudi to, da je program oblikovan po željah obiskovalcev, in vrhunska lokacija na sotočju, ki nudi poleg koncertov še cel kup dnevnih aktivnosti v naravi, kar omogoča izjemno celotedensko izkušnjo. Na festivalu obiskovalcev ne ločujemo od nastopajočih, kar se kaže kot odsotnost ločevalne ograje med odrom in občinstvom. Nastopajoči torej niso ločeni od publike, ampak so z njo "prežeti" tako na odru kot tudi čez dan. S tem se je na festivalu ustvarila posebna kemija, posebno vzdušje, ki je festival uvrstilo med najbolj priljubljene na svetu. To potrjuje dejstvo, da so bile vstopnice za festival v zadnjih letih razprodane v rekordnem času, celo brez objavljenih nastopajočih, saj je program vedno vrhunsko zastavljen in vsako leto upraviči zaupanje kupcev.

Posneli ste film o festivalu The Beast from Soča River. Katero glavno in osnovno vodilo ste upoštevali?

Dokumentarec smo snemali zadnji dve leti ter ga želeli leta 2020 podkrepiti z intervjuji dodatnih nastopajočih in obiskovalcev, a nam je epidemija prekrižala načrte. Tako smo film montirali iz posnetkov, ki so nastali v prvih devetih izvedbah. Glavno vodilo je bilo prenesti navdušenje nastopajočih, ki jih je ujela kamera, ter vrhunske posnetke, ki smo jih med leti arhivirali in parcialno objavljali v kratkih reportažnih filmih po vsakem festivalu, predstaviti v enem kosu. Z intervjuji z organizatorji smo želeli predstaviti in razložiti določene ideje ter odločitve, ki so vidno vplivale na razvoj festivala in njegovo vsesplošno priljubljenost.

Film je odlično posnet. Je bil ves material posnet prav zanj in kdaj bo ugledal luč sveta?

Kot že rečeno, smo že ob prvi izvedbi leta 2011 angažirali mladega videoentuziasta Jako Čurlića iz novogoriškega kolektiva JzaCrew, ki je vsako leto posnel dogajanje na odru, pod odrom, v kampu in na plažah. Posneti materiali so služili kot glavna promocija festivala, predvsem v tujini, intervjuje z nastopajočimi pa smo za dokumentarni film namenoma snemali zadnji dve leti.