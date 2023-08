Pri 14 letih umrla raperka in spletna zvezdnica Lil Tay

Umrla je kanadska raperka in vplivnica Claire Hope, znana pod umetniškim imenom Lil Tay. Stara je bila 14 let. Njena družina je v izjavi za javnost zapisala, da je umrl tudi njen brat, okoliščine smrti pa še preiskujejo.

Smrt spletne senzacije Lil Tay je za Variety potrdila njena ekipa. "S težkim srcem delimo žalostno novico o nenadni in tragični smrti naše ljubljene Claire," je Clairina družina objavila na njenem uradnem Instagram profilu, kjer ima 3,4 milijona sledilcev. "Nimamo besed, s katerimi bi opisali neznosno izgubo in nepopisno bolečino. Ta izid je bil povsem nepričakovan in nas je vse šokiral. Smrt njenega brata predstavlja še dodatno žalost in nepredstavljivo globino našega žalovanja," so zapisali. V nadaljevanju je družina raperke prosila za zasebnost, saj okoliščine smrti Claire in njenega brata še vedno preiskujejo. "Claire bo za vedno ostala v naših srcih, njena odsotnost je pustila nenadomestljivo praznino, ki jo bodo čutili vsi, ki so jo poznali in jo imeli radi."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Lil Tay je na družbenih omrežjih kot devetletnica dosegla viralno slavo. Zaslovela je z videoposnetki, v katerih je prikazovala razkošen hip-hop življenjski slog. V enem izmed priljubljenih videov se je hvalila, da je kupila 182.000 evrov vreden športni avto, čeprav ni imela vozniškega dovoljenja. Raperka je bila na Insatgramu nazadnje dejavna junija 2018. Po izginotju s spleta pred petimi leti se je po poročanju Varietyja med njunima staršema začela bitka za skrbništvo. Na spletu so se pojavila vprašanja o njeni družinski situaciji in varnosti, kar je spodbudila njena zgodba na Instagamu, v kateri je zapisala: "Pomagajte mi." Nekaj mesecev pozneje naj bi raperki vdrli v profil na Instagramu in objavili vrsto obtožb zoper njenega očeta Christopherja Hopa. V obtožbah je bilo med drugim zapisano, da je Hope na sodišču odredil, da se mora Lil Tay vrniti v Kanado, da bi izkoristil njen zaslužek. Takratni menedžer raperke Harry Tsang je leta 2018 v intervjuju za The Daily Beast trdil, da so bile obtožbe izmišljene.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke