Pri glasbi za film Barbie sodelovali številni zvezdniki

Poleg tega na albumu, ki je nedavno izšel, pojejo ameriška dobitnica grammyja Lizzo (Pink), angleška pevka Dua Lipa (Dance The Night) in pevec Sam Smith (Man I Am) ter ameriška zvezdnica Billie Eilish (What Was I Made For?).

Ameriška pop pevka Ava Max je prispevala pesem Choose Your Fighter. Njena pesem Not Your Barbie Girl, ki je na albumu ni, je doslej na TikToku in Instagramu zabeležila že več milijonov ogledov. Je pa na albumu pesem Ryana Goslinga Ken. Na albumu so še PinkPantheress s pesmijo Angel, Dominic Fike s pesmijo Hey Blondie, Charli XCX s Speed Drive, Tame Impala z Journey to the Real World, Khalid s pesmijo Silver Platter, The Kid Laroi s Forever & Again, Gayle z Butterflies ter pesem Home tria Haim. Album dopolnjujeta pesmi Barbie Dreams (Fifty Fifty, Kaliii) in Watati (Karol G, Aldo Ranks).

Spomnimo, v pustolovsko-fantazijski komediji Barbie režiserke Grete Gerwig sta v glavnih vlogah zaigrala Margot Robbie in Gosling.