Pri pesmi v podporo Palestini sodelovali številni znani Slovenci

"Če navdahne enega samega človeka, da stopi na stran žrtev vojnega nasilja, če zaradi tega naredi en korak na naslednjem protestu, bojkotira en izraelski izdelek, enkrat izzove lokalnega politika, da ta ne podpre sodelovanja z izraelskim vojnim režimom, je poslanstvo pesmi doseženo," je ob izidu pesmi, ki jo pojeta s Sašo Vipotnik iz glasbene zasedbe AKA Neomi , poudaril Primož Siter .

Ob vprašanju o angažiranosti umetnikov in načinu, kako lahko po njegovem mnenju umetnost dokumentira in opozarja, je menil, da je najlažje gledati stran, a, kot verjame, s platformo v javnosti pride predvsem odgovornost. "Tišina ob takšnih grozotah pomeni podporo. 'Mi se ne ukvarjamo s politiko,' pomeni podporo. Še posebej v tem času, ko se slovenska politika brati z vojnimi zločinci, arhitekti genocida in sodeluje v poslu etničnega čiščenja," je zapisal.

Odziv javnosti na skladbo Palestina je bil po njegovih besedah izvrsten, kar priča, da je med nami ogromno ljudi, ki razume zgodovino in čuti trpljenje nedolžnih danes, in ki razume, da je naše glavno orodje v zaustavljanju genocida prav naše število.