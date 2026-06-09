Pri pesmi v podporo Palestini sodelovali številni znani Slovenci

"Če navdahne enega samega človeka, da stopi na stran žrtev vojnega nasilja, če zaradi tega naredi en korak na naslednjem protestu, bojkotira en izraelski izdelek, enkrat izzove lokalnega politika, da ta ne podpre sodelovanja z izraelskim vojnim režimom, je poslanstvo pesmi doseženo," je ob izidu pesmi, ki jo pojeta s Sašo Vipotnik iz glasbene zasedbe AKA Neomi, poudaril Primož Siter.
Ob vprašanju o angažiranosti umetnikov in načinu, kako lahko po njegovem mnenju umetnost dokumentira in opozarja, je menil, da je najlažje gledati stran, a, kot verjame, s platformo v javnosti pride predvsem odgovornost. "Tišina ob takšnih grozotah pomeni podporo. 'Mi se ne ukvarjamo s politiko,' pomeni podporo. Še posebej v tem času, ko se slovenska politika brati z vojnimi zločinci, arhitekti genocida in sodeluje v poslu etničnega čiščenja," je zapisal.
Odziv javnosti na skladbo Palestina je bil po njegovih besedah izvrsten, kar priča, da je med nami ogromno ljudi, ki razume zgodovino in čuti trpljenje nedolžnih danes, in ki razume, da je naše glavno orodje v zaustavljanju genocida prav naše število.
Za sodelovanje pri glasbenem videospotu so javnost pozvali prek družbenih omrežij, pridružili so se tudi številni znani Slovenci iz glasbenega, televizijskega in gledališkega sveta. Palestini so podporo med drugim izkazali Vlado Kreslin, Svetlana Makarovič, Jure Longyka, Bor Zuljan, Gregor Strasbergar - Štras ter Rok Klobučar iz zasedbe Mrfy, Anabel in Zina, Tone Kregar in Jernej Dirnbek - Dimek iz skupine Mi2 ter igralki Anja Novak in Janja Majzelj.
V času, ko se podobe vojne, porušenih mest in civilnih žrtev vsakodnevno pojavljajo pred našimi očmi, avtorja poudarjata, da molk, tudi v glasbi, ni nevtralna pozicija, še piše v sporočilu za javnost založbe, ki je izdala pesem. Besedilo skladbe med drugim opozarja na sanje v kletkah, otroke v rešetkah, molitve, obljubljeno zemljo, ledene temnice, okove in patrulje.
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