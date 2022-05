Pričakovan razplet: na Evroviziji slavila Ukrajina

V Torinu je potekalo 66. tekmovanje za pesem Evrovizije, na katerem je slavila Ukrajina. Prireditev je začela češka predstavnica s skladbo Lights Off , ki je bila ena izmed redkih živahnejših pesmi letos. Sledili so predstavniki Romunije, Portugalske, Finske, Švice, Francije, Norveške, Armenije, Italije, Španije, Nizozemske, Ukrajine, Nemčije, Litve, Azerbajdžana, Belgije, Grčije, Islandije, Moldavije, Švedske, Avstralije, Združenega kraljestva, Poljske in Srbije. Večer je s skladbo Hope zaključila Estonija, ki je zaokrožila prevladujočo temo letošnje prireditve: upanje ostaja.

Po zaključku vseh nastopov so države sporočile glasove strokovnih žirij. Na prvih petih mestih so se tako zvrstile Velika Britanija, Švedska, Španija, Ukrajina in Portugalska. Predstavniki slovenske žirije so 12 točk namenili Italiji, 10 točk Litvi, osem točk Ukrajini, sedem točk Nizozemski, šest točk Srbiji, pet točk Švici, štiri točke Grčiji, tri točke Portugalski, dve točki Veliki Britaniji in eno točko Španiji.

Točkam strokovne žirije (50 odstotkov) so prišteli glasove gledalcev (50 odstotkov), ki so svojo odločitev sporočili s telefonskim glasovanjem. Vrstni red se je nekoliko premešal in dobili smo končni rezultat. Po mnenju gledalcev je prepričljivo zmagala Ukrajina, s kar 439 telefonskimi glasovi (skupno jih je imela 631). Slovenski gledalci so največ točk namenili Srbiji, sledili pa sta Ukrajina in Grčija.