V Las Vegasu so podelili latinske grammyje. Zmagovalec večera je pričakovano postal portoriški zvezdnik Bad Bunny, ki je domov odnesel kar pet kipcev, med drugim tudi nagrado za album leta. Triurno podelitev, na kateri je slavila tudi pevka Karol G, sta povezovala glasbenik Maluma in igralka Roselyn Sánchez.

Letošnja podelitev latinskih grammyjev je minila v duhu velikega zmagoslavja portoriškega zvezdnika Bad Bunnyja, ki je domov prvič odnesel kipec za album leta za album Debí Tirar Más Fotos. Poleg tega se je razveselil tudi nagrade za najboljši urbani album, najboljši urbani nastop in najboljšo urbano pesem ter najboljši reggaeton nastop. Zvezdnik je na prireditev sicer prišel s kar 12 nominacijami.

Pričakovano: na latinskih grammyjih slavil Bad Bunny FOTO: AP

"Obstaja veliko načinov, kako biti ponosen na svojo domovino in jo braniti, a mi izberemo glasbo," je v zahvalnem govoru povedal pevec, ki bo nastopil na prihajajočem Super Bowlu. Triurno podelitev, na kateri je z zmago za pesem leta (Si Antes Te Hubiera Conocido) slavila tudi pevka Karol G, sta povezovala glasbenik Maluma in igralka Roselyn Sánchez. Večer bo v lepem spominu ostal tudi Alejandru Sanzu, ki je domov odšel s kipcem za posnetek leta (Palmeras En El Jardín).