Pričakovano: na latinskih grammyjih slavil Bad Bunny

Letošnja podelitev latinskih grammyjev je minila v duhu velikega zmagoslavja portoriškega zvezdnika Bad Bunnyja, ki je domov prvič odnesel kipec za album leta za album Debí Tirar Más Fotos. Poleg tega se je razveselil tudi nagrade za najboljši urbani album, najboljši urbani nastop in najboljšo urbano pesem ter najboljši reggaeton nastop. Zvezdnik je na prireditev sicer prišel s kar 12 nominacijami.
"Obstaja veliko načinov, kako biti ponosen na svojo domovino in jo braniti, a mi izberemo glasbo," je v zahvalnem govoru povedal pevec, ki bo nastopil na prihajajočem Super Bowlu. Triurno podelitev, na kateri je z zmago za pesem leta (Si Antes Te Hubiera Conocido) slavila tudi pevka Karol G, sta povezovala glasbenik Maluma in igralka Roselyn Sánchez. Večer bo v lepem spominu ostal tudi Alejandru Sanzu, ki je domov odšel s kipcem za posnetek leta (Palmeras En El Jardín).
Bad Bunny je eden izmed favoritov tudi na podelitvi osrednjih grammyjev. Prejel je namreč kar šest nominacij. Na slavnostni prireditvi, ki bo 1. februarja, bi sicer lahko največ kipcev domov odnesel Kendrick Lamar, in to kar devet, s sedmimi pa mu sledijo Lady Gaga in glasbena producenta Cirkut ter Jack Antonoff.
