Dr. Dre razkril izid novega Eminemovega albuma

Raper Eminem naj bi po štirih letih izdal novi album. Slavni producent in raper Dr. Dre je novico razkril med pogovorom na televizijski oddaji. "Naj vam nekaj povem, naj vam zdaj nekaj razložim. Eminem dela na svojem albumu, ki bo izšel letos," je dejal 59–letni Dre. "Pravzaprav sem govoril z njim in rekel je, da lahko to novico razkrijem v tej oddaji," je še dodal.

Minilo je že več kot 25 let, odkar je Eminem začel sodelovati z Dr. Drejem. Producent Dre je bil takrat nad Eminemom v trenutku navdušen tako, da ga je kar takoj povabil v studio. Glasbeni dvojec je že po par urah naredil zametke Eminemove pesmi My Name Is, ki ga je ponesla v svet slave in mu prinesla grammyja. Njuna združitev predstavlja enega največjih partnerstev hip-hopa.

"Torej ima nov album in pesmi so res hude. Pravzaprav bom jutri prvič slišal celoten album," je opisal Dr. Dre. Navdušenost in trdno prijateljstvo tako traja še vse do danes. V intervjuju pred kratkim je producent dejal, da ga ni raperja na svetu, ki bi znal to početi bolje od Eminema.

"Njegova domišljija je neverjetna in mislim, da ni nikogar, ki se s tem ne bi strinjal. Mislim, da je najboljši MC vseh časov. In pika," je dejal. "Seveda se bodo, zato ker je belec, spet vneli prepiri. Mislim, da nihče, ki rapa, ne more oporekati Eminemovemu talentu za mikrofonom."

Kljub skupnim ustvarjanjem producent še ne ve, kako bo zvenel končni rezultat. "Eminem svojo glasbo zelo skriva, tako da sploh še nisem slišal vsega. Nisem še slišal niti tega, kar sem naredil, s čimer sem mu pomagal na albumu."

Pred dnevi se je Dr. Dre razveselil tudi zvezde na Pločniku slavnih, kjer se mu je pridružil tudi Eminem v družbi 50 Centa in Snoop Dogga.