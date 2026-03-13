Prihaja UMEK 5.0 - praznovanje 50. rojstnega dne v velikem slogu

"Ko smo z ekipo razmišljali, kaj bi lahko naredili za spodobno obeležitev mojega abrahama, da bo to nekaj več kot še en velik žur, se je izoblikovala ideja, da bi v eno zgodbo povezal vrhunske ustvarjalce in performerje, žanre in subkulture, za katere se zdi, da jih je nemogoče spraviti na skupni imenovalec. Združiti nezdružljivo" je o največjem projektu tega leta, s katerim bo obeležil svoj 50. rojstni dan, povedal Uroš Umek.
Priljubljeni glasbenik je priznal, da je ustvariti takšen dogodek nekaj, kar ga že od nekdaj blazno intrigira in poganja njegovo kreativnost. "Mešati različne energije, skakati iz okvirov, se izvijati iz predvidljivosti, premikati in brisati meje, presenečati, šokirati ..." je povedal. Rdeča nit dogodka UMEK 5.0 - (NE)ZDRUŽLJIVO bo srečanje različnih svetov, žanrov in generacij v eni zgodbi.
Slavljenec se bo predstavil kot ustvarjalec inovativnih zgodb, povezovalec kreativnih energij in vrhunski selektor. Če je za drugi del večera, ko bo za mešalno mizo stopil sam in s prijatelji, jasno, kaj nas čaka, pa bo koncert prava poslastica za vse, ki si želijo doživeti nekaj novega, enkratnega, neponovljivega. "Ko sem to zamisel predstavil nekaterim glasbenikom, ki so zaznamovali domačo in mednarodno sceno, me je kar nekoliko presenetilo, kako pozitivno so jo sprejeli in da so se pripravljeni spustiti po tem toboganu, prepričani, da bomo ustvarili nekaj posebnega. Kaj pripravljamo, boste zares izvedeli in doživeli šele 23. oktobra, boste pa verjetno že ob razkritju prvih gostov razumeli, kako enkratno in neponovljivo zgodbo pripravljamo," je opisal.
V koncertnem delu se bo Umek prepletel z ducat izjemnimi glasbeniki in skupinami, ki so vsak v svojem žanru premaknili meje in presegli okvire slovenske glasbene scene. Glasbeni del bodo dopolnjevali drugi vložki in performansi, za vrhunsko produkcijo šova pa bo poskrbela ekipa, ki se je proslavila tudi z dogodki, kot so Kurzschluss, Žur z razlogom, Dan elektronike, DiscoNautica in številna druga epska druženja.
Po koncertu sledi elektronski party v dveh arenah, kjer se bodo ob Umeku za mešalnima mizama zvrstili legendarni soborci, njihovi nasledniki, pričakujte pa tudi kakšnega atraktivnega gosta presenečenja. Na dogodku bo torej združil dva, na videz nezdružljiva svetova, ki se redko srečata. Vsak ima svojo publiko, svoja pravila in svoja pričakovanja. Njegov cilj je ustvariti nekaj posebnega - harmonijo na videz nezdružljivih glasbenih svetov.
