Prihajajo nove glasbene nagrade: zanima jih umetniška vrednost

Revija Rolling Stone bo novembra v Berlinu predstavila dobitnike prve mednarodne glasbene nagrade IMA. Izbrala jih bo 18-članska žirija, v kateri bodo priznana imena, med njimi nekdanji frontman zasedbe OasisLiam Gallagher, nemški raper Cro, tekstopisca Rufus Wainwright in Adam Greenter avtor Benjamin von Stuckrad-Barre.

"Z nagrado IMA ne merimo le na komercialni uspeh, ampak predvsem na umetniško vrednost," je povedal glavni urednik revije Sebastian Zabel.

"Počastiti želimo umetnike, ki s svojo glasbo predstavljajo izvirnost in drznost, držo in angažma, obenem pa s svojim zvokom, tehnologijo in perspektivo ustvarjajo prihodnost," je še dodal.

Žirija bo v ožji izbor izbrala izvajalce v šestih kategorijah. Dodatno bo najboljšega izvajalca izbralo občinstvo, podelili pa bodo tudi nagrado za življenjsko delo. Podelitev prvih nagrad IMA bo 22. novembra v glasbeni dvorani Verti v Berlinu.