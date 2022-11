Prihodnje leto sprememba evrovizijskega glasovanja

Za spremembo glasovanja v polfinalu so se pri Evropski radiodifuzni zvezi (EBU) odločili po tem, ko je bilo ugotovljeno, da si je šest žirij na letošnjem tekmovanju Evrovizije izmenjalo glasove. Nepravilne vzorce glasovanja so odkrili v Azerbajdžanu, Gruziji, Črni gori, na Poljskem, v Romuniji in San Marinu, so za BBC sporočili iz EBU, ki organizira tekmovanje.