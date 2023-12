Prijatelj vsem dobro poznane Dobre mrhe

Dobra mrha so Ivan Bekčić, Iztok Repovž, Jani Kovačič in Sergej Jereb.

Dobra mrha je nastala iz moje solo kariere, saj izvajamo povečini pesmi iz zadnjih treh desetletij. Ker sem se često srečeval s sosedom Janijem Kovačičem, je padla ideja o skupnem projektu. Ime se je samo po sebi nekako ponudilo, saj je Jani pesem Dobra mrha zapel na plošči Don Mentoni Banda, preden se je od njih poslovil in je pevske dolžnosti prevzel Janez Zmazek Žan. K skupini sva povabila še prekaljena basista in bobnarja Letečih potepuhov in Adi Smolarja, Sergeja Jereba ter Iztoka Repovža in Dobra mrha je zdaj tu.

Ivan, kaj se je pravzaprav dogajalo z vami glasbeno kot v smislu življenja, v novem tisočletju, saj vas dolgo ni bilo zaslediti v javnosti ali na odrih, po dolgem času smo vas videli in slišali na nedavnih Izštekanih v Križankah, ob boku Perota Lovšina in Zvoneta Kukca?

Kot kitarist in avtor sem nekaj krepkih let pavziral in zdravil močno porezan prst. Lansko leto pa me je Peter Lovšin povabil k snemanju pesmi Zvezda park. Po tem sem se reaktiviral in ustanovil Dobro mrho. Letos pa sem se z veseljem odzval na povabilo za Izštekane v Križankah, ko smo se po dolgem času spet našli ožja ekipa Sokolov in izvedli nekaj naših skladb.

Prva pesem Prijatelj zveni dokaj "floydovsko", govori pa o težkih časih, osebni krizi. Za kaj je šlo in kako vam jo je uspelo prebroditi?

Skladba Prijatelj je nastala še v časih Sokolov oz. po njihovem razpadu. Po časih slave in velike ljubezni sem se brez Sokolov, denarja, z razbitim avtom in razpadlo zvezo za nekaj časa pridružil verski sekti, ki mi je pomagala prebroditi krizo.