Prikupni kaos sodobnega rock trubadurja

Zasedba Kurt Vile & The Violators je po natanko desetletju vnovič nastopila v Ljubljani, prefinjen kitarski zvok, podprt s klaviaturami in čvrstimi ritmi, pa je začaral marsikoga, ki je med improviziranim kaosom in odrsko energijo zagotovo našel velik užitek za svojo dušo.

Ob drugem gostovanju zasedbe Kurt Vile & The Violators, ki velja za eno večjih imen sodobnega indie rocka in psihedelije, je najbrž le redko kdo zamudil tokratni drugi koncert na naših tleh. "Že pred leti bi morali spet priti k vam, pa zaradi korone nismo mogli, kar je bilo precej pos*ano," je že na začetku tokratnega koncerta v napolnjenem Kinu Šiška dejal 43-letnik, ki mu je oder ogrevala belgijska kantavtorica Camille Camille, ki je ponudila "koprneči spalnični folk" ter prepletla upanje in melanholijo.

Zasedba Kurt Vile & The Violators je po natanko desetletju drugič gostovala v Ljubljani.

Potem ko so Vilea nekateri lahko ujeli že pred skoraj natanko desetletjem, ko je naravnost navdušil na Ljubljanskem gradu, je tokrat predstavil svoj lani aprila izdani deveti album (Watch my moves), ki ga je ustvaril v covidnem času. Na njem najdemo celo pesem Wages of Sin Brucea Springsteena, ki pa je tokrat ni zaigral.

Pač pa je koncert pričel s Palace of OKV in Reverse, Loading Zones in Bassackwards. Novejše pesmi, kot je Hey Like a Child, je premešal s starejšimi skladbami (Check Baby, Runner Ups), vmes pa vrgel celo kakšno priredbo, kot je How Lucky Johna Pina. Za sam konec trinajsterice uradnega programa pa je prihranil favorite, kot so Waking on a Pretty Day, Pretty Pimpin in Hunchback. Seveda pa Vile svoj uporniško-hipijevsko-psihadelično-poetični duh kaže tudi tako, da se je sprehodil po Ljubljani, na Instagramu objavil nekaj fotografij lokalnih grafitarskih mojstrov, kot tudi fotografijo našega največjega pesnika Prešerna.

Predstavili so svoj lani aprila izdani deveti album (Watch my moves) ter nabor pesmi iz poldrugega desetletja kariere.

Koncert je v dodatku zaključil z epsko, več kot sedemminutno Like Exploding Stones, ki ji je dodal še Cool Water (obe z zadnje plošče), koncert pa zaključil s priredbo Silver Jews, skladbo Punks in the Beerlight. Vile je vsekakor posebnež redke sorte, ki svojo navidez sramežljivo pozo skriva za bujno-košatimi skodranimi lasmi, kot je to nekoč izrazito (zdaj malo manj) počel kitarski heroj Slash. Njegova bujna griva pride prav na odru, sploh nekomu, ki se težko sprosti ali mu je pretirano izpostavljanje malce v napoto, da odpove vse intervjuje, kot je Vile storil tokrat. Zagotovo pa toliko bolj nagovarja prav njegova glasba, v kateri je težko spregledati močne vplive in vire, iz katerih še vedno srka kreativno moč, od Boba Dylana in Neila Younga vse do Brucea Springsteena in celo Leonarda Cohena.

Besedila so polna aforizmov, izbruhi distorzirane kitare ali milo zvenečih klavitur pa se zlijejo v zapeljivi pop amalgam zvokov.

Njegov bogat opus, v poldrugem desetletju kar devet albumov in še kup EP izdaj, pričajo o kreativnem vrelcu "nenehnega hitmejkerja" iz Filadelfije, kot se je poimenoval že v času, ko je zadeve izdajal oz. "pekel" na CD-R nosilcih. Njegove pesmi gredo zelo v ušesa tako tistim, ki jim je blizu njegov samosvoj poetični izraz, kot tudi tistim, ki se raje naslonijo na njegov rokerski izraz. Saj se rad naslanja na prej omenjene velikane, ki jim brez sramu priznava veliko vzorništvo. Njegovi koncerti so svojevrstno doživetje, saj se dostikrat lahko zalotimo, da se vprašamo, kdo je ta, ki tako dobro solira, ali od kod prihaja ta zvok, dokler ne ugotovimo, da je to prav on, ki to počne z neverjetno sproščenostjo velikega rokerskega virtuoza, ki je bil hkrati tudi ustanovni član zasedbe The War On Drugs, zaradi česar ga pridejo poslušat tudi privrženci njegove nekdanje matične zasedbe.

