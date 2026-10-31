Prikupno nadaljevanje socialnega metuljenja Andersona Paaka

ANDERSON PAAK & CORDAE - Heavy Is The Crown

Ponovno združenje hiphop velikašev ponuja sorazmerno lahkotno ritmiko, medtem ko so njuni verzi igrivi in zabavni, vsekakor namenjeni vzpodbujanju nasmeškov, le nekaj teh se, čisto zaradi statusne higijene obeh akterjev nagiba proti družbeni kritiki, ob tem sta kot že ničkolikokrat omenjena tudi Malcolm X in Martin Luther King. Nostalgične hvalnice, najstniška samobodrilnost, (ne)pozabljene simpatije ter hiphop oz. glasbene legende - kot Bob Marley - poudarjajo izpovedi obeh raperjev. Funky prepogibov, neredko tudi takih po konvenciji nesmrtnega Princea, ter odličnega rapanja (to občasno zdiši tudi t.i. po južnjaški šoli) smo pri Andersonu Paaku vajeni. Enako velja za Cordaeja, čigar veščina ritmiziranega deklamiranja organsko presega tako pop kot tudi trap solsticij. Omenjena aduta obeh proslavljeni artistov prvenstveno sodita k njunima solističnima predstavitvama. Zdaj se kot kolaboranata ali duo solistov s prvim albumom Heavy Is The Crown skupaj pojavljata po treh uspešnih komadih, od katerih so vsi pristali na Cordaejevih albumih. Posnetek RNP je del paketa The Lost Boy (2019), Two Tens (kot singel izdan januarja 2023) je bonusni na Cordaejevem tretjem albumu The Crossroads (2024), song Summer Drop pa je regularno indeksiran na tej isti izdaji. Slednjega je, zanimivo, produciral njun raperski kolega pretežno znan po umirjenih beatih J.Cole. Hiphop sočnost pričujoče aktualije izvira iz vzajemnega frikovsko-raperske dobrovoljnosti Andersona Paaka in Codaeja. Slednja delno velja kot nasprotje Paakovemu vokalnemu slogu, ki ga ta demonstrira na do sedaj treh skupinskih albumih - dveh pod imenom Nx Worries (duet s proucentom Kxwledgeom), izdana sta bila 2016. in 2024. Medtem ko je Paak povsem druge vrste vokalist od bratenju s soul-funkerjem Brunom Marsom, dvojec si je nadel naziv Silk Sonic (album An Evening With Silk Sonic, 2021). Na teh treh projektih zimzeleno ambiciozni in intenzivni Anderson Paak uporabi ostrejše nagovore oz. zavidljiv pevski dar. A kot nalezljiv se na Heavy Is The Crown takoj opazi še kako intriganten Cordajev pevski navdih, saj ta v refrenih ali na robovih verzov večkrat podpre Paaka, čeprav bi se kot prevladujoča načeloma pričakovala obratna aranžmajska zasnova. To figuro ni težko opaziti tudi v A Good Day, v prikupni in sproščeni predelavi slavnega napeva Billa Whitersa z naslovom Lovely Day. Za dopolnilni uživaški popoldansko-večerni odklop je nadvse primerna še You're Mine, ki ji značaj narekuje prepoznaven producentski štih 9th Wonderja. J.Cole je s svojo značilno proukcijsko taktiko vorno sodeloval pri nastanku posnetka I'm On. Med ostalo producentsko elito, ki je pridelovala Heavy Is The Crown, gre izpostaviti še Griseldinega Conductorja Williamsa (Boldy James, Westside Gunn, Conway The Machine, kasneje tudi Drake in Tyler, The Creator) ter avstralski dvojec FnZ (Denzel Curry, Offset in Don Toliver so med njunimi naročniki). Tako Heavy In The Crown nikakor ni "heavy", posebej krotka pa tudi ne; je pa zato mehka, predvsem pa simpatična, da je kaj.