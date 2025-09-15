Priljubljena country pevca na festivalu skoraj fizično obračunala

Med priljubljenima ameriškima pevcema Zachom Bryanom in Gavinom Adcockom vre javno že od začetka poletja. Tokrat pa je na glasbenem festivalu Born & Raised minuli vikend v Oklahomi skoraj prišlo do fizičnega obračuna.
Na posnetku, ki ga številni uporabniki že delijo na družbenih omrežjih, 29-letni Bryan skozi žičnato ograjo vpije proti 26-letnemu Gavinu:"Hej, stari, bi se rad tepel kot pravi moški? Daj, pridi, odpri ta vrata," medtem ko tolče s pestmi po ograji. Adcock mu ne ostane dolžen in začne prav tako suvati v ograjo, ki jo potem poskusi tudi preskočiti in fizično obračunati z Bryanom, a mu to vendarle preprečijo varnostniki, ki prihitijo na prizorišče.
"Ko ti Sack Cryin grozi s smrtjo, tik preden bi moral nastopiti v njegovem domačem kraju," je na Instagramu kmalu po prepiru zapisal Adcock in zraven pripel še posnetek njunega obračuna."Pojej Snickers, bratec," je dodal v opisu objave.
Njun prepir sega nazaj v mesec julij, ko je Adcock takrat podrezal Bryana, ker ta ni želel dati avtograma najstniku, ki ga je kritiziral: "Če ne preneseš niti kritike 14-letnika, kako boš potem komurkoli idol? Ta fant je prišel zaradi tebe ... Tudi on ima čustva, ki si jih ti kot odrasel moški pohodil. Stari, imaš 30 let, daj no." Zraven pa dodal:"Samo zaradi oboževalcev si, kjer si." Bryan se je takrat odzval z žaljivo objavo, ki pa jo je hitro izbrisal. Nato je avgusta v podkastu pojasnil:"Ni šlo za to, da ne bi želel podpisati avtograma, mali mi je res stopil na živec."
