Priljubljena country pevca na festivalu skoraj fizično obračunala

Med priljubljenima ameriškima pevcema Zachom Bryanom in Gavinom Adcockom vre javno že od začetka poletja. Tokrat pa je na glasbenem festivalu Born & Raised minuli vikend v Oklahomi skoraj prišlo do fizičnega obračuna.

Na posnetku, ki ga številni uporabniki že delijo na družbenih omrežjih, 29-letni Bryan skozi žičnato ograjo vpije proti 26-letnemu Gavinu:"Hej, stari, bi se rad tepel kot pravi moški? Daj, pridi, odpri ta vrata," medtem ko tolče s pestmi po ograji. Adcock mu ne ostane dolžen in začne prav tako suvati v ograjo, ki jo potem poskusi tudi preskočiti in fizično obračunati z Bryanom, a mu to vendarle preprečijo varnostniki, ki prihitijo na prizorišče.

"Ko ti Sack Cryin grozi s smrtjo, tik preden bi moral nastopiti v njegovem domačem kraju," je na Instagramu kmalu po prepiru zapisal Adcock in zraven pripel še posnetek njunega obračuna."Pojej Snickers, bratec," je dodal v opisu objave.