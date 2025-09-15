Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Glasba

Priljubljena country pevca na festivalu skoraj fizično obračunala

Oklahoma, 15. 09. 2025 12.02 | Posodobljeno pred 5 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A. J.
Komentarji
0

Festival country glasbe v Oklahomi se je za priljubljena pevca Zacha Bryana in Gavina Adcocka skoraj končal s pretepom. Na družbenih omrežjih namreč kroži posnetek, na katerem Zach in Gavin skozi žičnato ograjo obračunavata besedno. "Bi se rad tepel kot moški? Potem pa pridi," poziva Bryan Adcocka k pretepu in s pestmi tolče po ograji. Fizično obračunavanje so preprečili varnostniki.

Med priljubljenima ameriškima pevcema Zachom Bryanom in Gavinom Adcockom vre javno že od začetka poletja. Tokrat pa je na glasbenem festivalu Born & Raised minuli vikend v Oklahomi skoraj prišlo do fizičnega obračuna.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na posnetku, ki ga številni uporabniki že delijo na družbenih omrežjih, 29-letni Bryan skozi žičnato ograjo vpije proti 26-letnemu Gavinu:"Hej, stari, bi se rad tepel kot pravi moški? Daj, pridi, odpri ta vrata," medtem ko tolče s pestmi po ograji. Adcock mu ne ostane dolžen in začne prav tako suvati v ograjo, ki jo potem poskusi tudi preskočiti in fizično obračunati z Bryanom, a mu to vendarle preprečijo varnostniki, ki prihitijo na prizorišče.

"Ko ti Sack Cryin grozi s smrtjo, tik preden bi moral nastopiti v njegovem domačem kraju," je na Instagramu kmalu po prepiru zapisal Adcock in zraven pripel še posnetek njunega obračuna."Pojej Snickers, bratec," je dodal v opisu objave.

Pevca obračunavata besedno na glasbenem festivalu v Oklahomi.
Pevca obračunavata besedno na glasbenem festivalu v Oklahomi. FOTO: Instagram

Njun prepir sega nazaj v mesec julij, ko je Adcock takrat podrezal Bryana, ker ta ni želel dati avtograma najstniku, ki ga je kritiziral: "Če ne preneseš niti kritike 14-letnika, kako boš potem komurkoli idol? Ta fant je prišel zaradi tebe ... Tudi on ima čustva, ki si jih ti kot odrasel moški pohodil. Stari, imaš 30 let, daj no."  Zraven pa dodal:"Samo zaradi oboževalcev si, kjer si."  Bryan se je takrat odzval z žaljivo objavo, ki pa jo je hitro izbrisal. Nato je avgusta v podkastu pojasnil:"Ni šlo za to, da ne bi želel podpisati avtograma, mali mi je res stopil na živec."

zach bryan gavin adcock pretep oklahoma
Naslednji članek

Alya s koncertom obeležila 25. obletnico kariere

SORODNI ČLANKI

Trap in country skupaj je formula za spravo

'Country ima svoj čar'

Country pevka na koncertu pokazala več, kot je načrtovala

Country pevec po viralni koncertni aferi: Vi in vaše ljubice ste tukaj varni

Country zvezdnik bivši ponudil vrtoglavo vsoto za molk o njuni zvezi

James Franco snema film po romanu Johna Steinbecka

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256