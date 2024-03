Primorska glasbena skupina Prizma praznovala 50 let glasbene kariere

Glasbena skupina Prizma ima za sabo dolgo in zelo uspešno kariero. Kako pa bi jo opisali sami? "Z enim stavkom težko," so se strinjali člani skupine in dodali: "Prva leta so bila nora in zabavna, na koncu pa smo se že spraševali ali sploh nadaljujemo ali ne." Kasneje so si ustvarili družine, prišli so otroci in s tem tudi druge prioritete. "Dejstvo pa je, da smo še skupaj in da preigravamo te stvari. Pesmi so ostale in so dobre, zato jih je težko kar zapustiti," so veseli.