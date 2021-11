Primorska zasedba vit@vox v novi pesmi pustila svoj osebni pečat

Skupina vit@vox predstavlja novo skladbo A še misliš name.

Glasbena skupina vit@vox si je ime nadela po njihovi pevki Viti Jordan, ki ima poseben vokal in mladostno energijo, katero s svojim znanjem dopolnjujejo izkušeni glasbeniki - Mitja Lončarek in Silvo Čelhar, basist Željko Bajlović - Bajlo, klaviaturistka Iomi Babuder Briški in bobnar Ado Krpan.

Zasedba deluje že tri leta, v tem času pa je izdala tri uspešne single, Malo nad oblaki, Ravno obratno in Trik, ki se vrtijo na slovenskih radijskih postajah. Pod vse se je podpisal priznan slovenski avtor, producent in izvajalec Alex Volasko. V teh dneh se predstavljajo s prvo, deloma tudi svojo avtorsko, skladbo z naslovom A še misliš name.

V novi pesmi so vitavoxovci pustili svoj osebni pečat. Pevka skupine se je prvič preizkusila kot tekstopiska, člani skupine z basistom Željkom na čelu pa so poskrbeli za aranžma. Melodija je ponovno delo Volaska, ki je profesionalno izpilil tudi besedilo in vse skupaj zaokrožil v celoto.