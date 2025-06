Raper Tomos s pesmijo Metronom napoveduje novi album

Tomaža Marca, katerega umetniško ime je Tomos, poznamo kot severnoprimorskega raperja, ki že vrsto let zagnano sooblikuje slovensko hip-hop sceno. Do sedaj je izdal že tri studijske albume, trenutno pa je z izidom nove pesmi Metronom napovedal prihod četrtega. "Včasih je ravno preprostost tista, ki najbolje zadene bistvo," je ob tem povedal raper.

Glas primorske hip-hop scene, raper Tomos, je javnosti predstavil novo pesem Metronom, ki napoveduje izid njegovega že četrtega studijskega albuma. Hkrati pa tudi novo poglavje njegove glasbene zgodbe in odpira vrata v obdobje zrele ustvarjalnosti in prepoznavnega zvoka. Videospot sveže pesmi je njegov trideseti po vrsti, z njim pa poslušalcem sporoča: "Metronom narekuje tempo v življenju, a smo mi tisti, ki lahko to kontroliramo in določimo, kakšen bo ta tempo." S skladbo je želel poslušalcem prenesti zavedanje, da se je potrebno tempu življenja prepustiti na isti način, kot se prepustimo vsakemu taktu glasbe. "Vsak takt je zapisana nove zgodba, saj ima vsak človek svojo zgodbo s svojim tempom," je prepričan Tomos.

"Videospot je nastal v naši produkciji Production Lair, pod režijsko taktirko Nejca Laščaka. To je bil eden tistih projektov, pri katerih sva komajda kaj 'komplicirala'. Z Nejcem sicer običajno veliko debatirava, analizirava in razmišljava o tem, kako, zakaj in na kakšen način bomo izvedli posamezen video. Tokrat pa se spomnim, da sva sedela na terasi in ob kavi poslušala komad po minuti je Nejc rekel: 'Postavimo stativ, posnamemo šest prizorov s prijatelji, ki uživajo, in to je to'," nam je zaupal Tomos, ki si je tokrat želel nekaj preprostega, drugačnega od običajne kompleksnosti. "Edini pogoj, kot vedno pri poletnih komadih, je bil Bananko – lik, ki nas spremlja v poletnih spotih že od leta 2020 in je postal stalnica naših vizualnih zgodb. Zadnja tri leta pri poletnih videospotih skoraj vedno hitimo, saj imam navado aprila potovati za tri tedne v Azijo, kar pomeni, da nam po vrnitvi zmanjka časa za pretirano zapletene scenarije. Konec koncev pa tudi ni nujno, da je vsak projekt preveč 'našpičen' – včasih je ravno preprostost tista, ki najbolje zadene bistvo," je še povedal raper.

