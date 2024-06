Primorski raper Tomos o duetu s Sendi: Potrebno je ostati zvest sebi

Tomos je o pesmi, za katero verjame, da je poletni hit, povedal: "Besedilo sem napisal jaz, govori pa o tem, kako je potrebno uživati v življenju, uživati v svojih sanjah, ne glede na to, kaj si drugi mislijo o tebi. Potrebno je ostati zvest samemu sebi in delati to, kar te veseli. Glasbo za singel sta napisala Kevin Koradin in Clifford Goilo, videospot pa je posnela preverjena primorska ekipa z idejami – Production Lair."

Prav ideje so tiste, kjer se po navadi v kreativnem procesu vse začne, Primorec, ki je razkril, kaj si misli o sodobnih lepotnih trendih, pa je v spot želel tudi vnesti oblico humorja: "Z režiserjem sva imela kar nekaj idej, kako posneti video, ampak čas, žal, ni dopuščal realizacije prav vseh. Obdržali smo delček ideje, in sicer v videospotu smo želeli posneti starejše gospe. Sem mnenja, da je današnja scena nasičena z goloto in manekenkami, zato smo k sodelovanju povabili gospe iz plesnega centra ADC. Želeli smo narediti nekaj drugačnega in unikatnega, saj vsi v ekipi obožujemo dober humor. Mislim, da nam je uspelo, saj so gospe na koncu naredile spot in ne kamera."

V Tomosovem spotu se je znova pojavila tudi maskota – lik 'bananka', ki s svojimi vragolijami začini humor v videozgodbi, prvič pa se je pojavil v spotu Gruv za muv.

Tudi sicer je Tomos poln energije in načrtov, po dvoletni pavzi pa tokrat ne miruje: "Zdaj smo se zbudili. Po dvoletni pavzi se počutimo kot športniki po kakšni posebni dieti. Lačni smo in delamo še bolj kot pred pavzo. S Kevinom sva vedno korak pred najinimi možgani. Ko delamo en komad, že razmišljam o naslednjem. Idej je preveč, da bi realiziral vse na enkrat."

V pesmi je sodeloval s Sendi, o tem, kako sta se spoznala, pa je dejal: "Pred dvema letoma sem na snemanju videospota spoznal Sendi, ujela sva se in zdaj imava skupaj komad! Lahko rečem, da mi je eden od najljubših. Producent je bil do mene kar strog. Komad sem posnel vsaj štirikrat na novo in zdaj vidim, da je bilo to potrebno. Sem velik flegmatik in velikokrat nastane veliko stvari na pol. Hvala bogu za ekipo da iztisne iz mene maksimum."

Sendi ob povabilu k sodelovanju počaščena

"V bistvu sem kar malo počaščena, saj sem marsikaj probala, da bom pa z raperjem sodelovala, pa si nisem mislila. Sem se pa z veseljem odzvala, ker je Tomos s svojo ekipo delal že dva moja videospota in sva se že takrat ujela," nam je o sodelovanju povedala Sendi, ki je tako tudi izrazila podporo mladim glasbenikom: "Poučujem petje, delam z mladimi in mi je to res super. Da ne rečem, da gre za privilegij, saj se spomnim, kako je bilo meni, ko so mi starejši kolegi dali kakšen nasvet in mi pomagali pa me podprli. Z veseljem podpiram mlade umetnike."

Naslov pesmi je Gud lajf, kaj je za Sendi dobro življenje? "Da se ne sekiraš in sprejemaš življenje takšno, kot je. Da si življenje narediš dobro. Se mi zdi, da smo vsi preveč obremenjeni z nekimi visokimi pričakovanji-tudi sami do sebe. V spotu za pesem so gospe v letih, ki se zabavajo in se imajo super. Kar je dobro sporočilo."

Glasbenica pravi, da sama skuša iti v korak s časom in je vse dobro, dokler v stvareh ne pretiravaš. Tudi sama ima dve najstnici in skoraj najstnika, zato spremlja dogajanje, a ob tem poudarja, da je mladost že sama po sebi lepa, zato ni potrebno biti preveč umeten, se pa zaveda, da omenjena ciljna skupina tega še ne razume najbolje, saj je bila tudi sama takšna. "Naravno lepoto je potrebno izkoristiti in ne biti preveč načičkan in umeten, saj bo še čas tudi za to, a tudi v kasnejših letih je lepo ostati pristen," pa ob odločitvi, da v videospotu nastopijo starejše gospe, dodaja Sendi.