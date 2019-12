Primož Križaj izdal prvi album: Vesel sem, da sem dosegel ta mejnik

Glasbenik Primož Križaj, ki se je s pesmijo Le hodi predstavil v oddaji Slovenija ima talent, je izdal svoj prvi album. Povedal je, da nadaljuje v istem stilu, kot smo ga takrat spoznali – ostaja je pristen, iskren, sporočilen in speven.

Pevec Primož Križaj, ki smo ga lani spoznali v oddaji Slovenija ima talent, kjer se je predstavil z avtorsko pesmijo Le hodi, je zdaj izdal svoj prvi album, ki ga je poimenoval kar po omenjeni pesmi. "Le hodi se je usidrala v srca ljudi, tudi po zaslugi oddaje Slovenija ima talent, s katero sem se predstavil in nadaljeval v polfinale. Tudi meni je posebno ljuba in s takim stilom želim nadaljevati – biti pristen, iskren, sporočilen in speven," je pojasnil izbiro imena albuma. "Hvaležen sem, da je uspel kvaliteten sestav 12 skladb z dobrimi življenjskimi sporočili, ki sem ga v večjem delu ustvaril sam, na kar sem še posebej ponosen," je nadaljeval in pojasnil, da so pesmi sicer nastale ob soustvarjanju z ženo. Primož pa je povedal, da prav vsak lahko najde pesem zase, se v njej prepozna, jo začuti in vzame za svojo. "Vsem želim podati iskreno, kvalitetno glasbo, ki bo nagovorila in dala spodbudo, sočutje, skratka nekaj več," je dejal. Pesmi pa nosijo v sebi resnične zgodbe, napisane iz življenja, odnosov, srečanj in doživljanja zgodb ljudi okoli glasbenika.

Osnove aranžmajev si je Primož zamislil sam, potem pa so jih dodelali v bandu, kjer so skladbe postale smiselna celota. Soustvarjalci so Miha Friedrich (bobni), Jure Krafogel(bas), Tadej Hribernik(električna kitara), Luka Brnjić (harmonika in klavir), za zadnje producentske detajle in usmeritev pa je poskrbel producent Matej Pečaver.

Glasba pa Primoža spremlja že vse življenje, saj je že kot otrok doma veliko pel, kasneje pa je naredil nižjo glasbeno šolo iz solo petja. Svoj talent pa je, kot že omenjeno, širši javnosti pokazal v oddaji Slovenija ima talent, za katero pravi, da mu je pomagala do prepoznavnosti. "Bil lep začetek, ki mu sledi trdo delo, zvestoba, iskrenost in vztrajnost," je povedal o svojem uspehu. "Vesel sem, da sem dosegel ta mejnik, svoj prvi avtorski album, ob katerem pa že gledam naprej in hodim novim poglavjem in zmagam naproti," je zaključil.