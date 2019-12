'Prince nam je vedno rekel: ko igramo, napak ni'

Malce čudno je bilo, ker sem prej, ko sem to uradno izvedel, da sem v zasedbi, to slišal od svojih kolegov Tonyja in Sonnyja. Čestitala sta mi in sem se čudil, "le čemu?", nato pa se odšel v glasbeno prodajalno, kjer mi je spet čestital lastnik. Bil sem zmeden. Nato sem šel v nočni klub Grand Slam, kjer sem srečal Gilberta Davidsona, ki je bil s Princeom lastnik kluba in njegov telesni stražar, vprašal pa me je, če bom v skupini s Princeom. Dejal sem mu, da ne vem, saj je bil Prince vedno "zloglasen", ko je šlo za pogodbe, pa mi je odvrnil, "sem mu že povedal, da se strinjaš". Takrat sem dojel, zakaj so mi vsi že čestitali. Prince je že vsem povedal, Morris je v bendu, a jaz tega prej nisem vedel.

Imel sem možnost videti njegov koncert na zadnji turneji. Kaj so bile vaše prve misli, ko ste slišali, da je preminul?

To je bil zelo tragičen in žalosten dan. Nekaj dni prej me je skrbelo zanj, zato sem poklical in vprašal, če je v redu, ker sem slišal govorice, da je bil na letalu in da je moralo pristati, zato me je skrbelo. Zagotovili so, da je vse v redu, le ena njegovih menedžerk mi je dejala, da se ji zdi, da z njim ni vse okej. To je bilo v nedeljo, v četrtek pa ga ni bilo več, kar je bilo zelo žalostno.

Kot skupina ste bili z njim najdlje časa, kaj si mislite o zasedbah The Revolution in 3rdeyegirl?

The Revolution so mi super. Bili so moji heroji in so me navdihnili, da sem želel biti v Princeovi organizaciji. Videl sem jih nastopiti leta 1982, ko se dojel, da želim to početi tudi jaz, nastopati z njimi v živo. 3rdeyegirl so bile fantastične. Vse njegove skupine so.

Za vse tiste, ki Princea nikoli niso ujeli v živo, je NPG verjetno najboljši približek "pravi stvari". Kako težko je nadaljevati njegovo zapuščino, glede na to, da je bil super glasbenik in pevec, ki ga je precej nemogoče imitirati?

Mi samo skušamo nadaljevati in biti enaki kot takrat, ko je bil on še z nami. Navdušen sem na pevcem McKenziejem. Dobro pri njem je, da ne poskuša biti Prince, da počne svojo stvar, ki kaže na to, kako velik talent je. Za to sem zelo hvaležen. Dobivamo pozitivne odzive, zato sem navdušen nad novo inkarnacijo NPG.