Pripovedovalec Dava Grohla: Slavospev ljubezni do glasbe

Dave Grohl že vsaj dve desetletji ni več samo 'tisti fant iz Nirvane', je obraz skupine Foo Fighters , s katero je prepotoval svet in nastopil na največjih odrih sveta. V svoji glasbeni karieri je imel čast sodelovati z glasbeniki, ki so, tako kot on, svoje življenje posvetili ljubezni do glasbe. Dvakrat je stal na odru pred dvema ameriškima predsednikoma, s politiko prvega se ni strinjal, drugega je podprl. Vmes je postal družinski človek in oče treh hčera. In vzornik ter ikona mnogih, ki obožujejo njegovo glasbo in v njej iščejo navdih.

Njegova zgodba je zgodba človeka, ki je z dušo in telesom predan glasbi. V njej išče oporo v težkih časih in z njo izraža veselje, ko je vse v najlepšem redu. Kot razkriva v knjigi, je svoj smisel življenja odkril v začetku najstniških let, ko je z mamo samohranilko in sestro iz rodne Virginije odpotoval na počitnice k sestrični Tracey , pa se mu je življenje za vedno spremenilo. Takrat je prvič v življenju obiskal punk koncert, ta zvrst pa mu je zlezla pod kožo. Prvi set bobnov si je naredil sam, bobnanje pa je vadil kar na blazinah v svoji sobi. Kmalu je dobil življenjsko priložnost, da se z uspešno opravljeno avdicijo lahko pridruži enemu izmed svojih najljubših bendov in tako postane član skupine Scream . Izziv je opravil, blazinarski bobnar pa je namesto v šolske klopi sedel na bobnarski stol in se kmalu za tem odpravil na svojo prvo pravo turnejo.

Morda se zdi, da je Grohl rojen pod srečno zvezdo in mu je vse šlo kot po maslu, a temu še zdaleč ni tako. Svoja prva leta glasbene kariere res opisuje lahkotno, celotna knjiga pa je polna anekdot, a med vrsticami gre razbrati, da je bilo tudi težko. Prva turneja je bila predvsem v znamenju pomanjkanja denarja, večkrat je bil lačen kot sit, a pri življenju ga je zmeraj ohranjala ljubezen do glasbe. Ko je skupina razpadla, se je preselil v Seattle, kjer se je pridružil Kurtu Cobainu in Kristu Novoselicu, s katerima so sestavljali skupino Nirvana. V začetku devetdesetih let so skupaj ustvarjali grunge, glasbeno zvrst, katere sinonim je še vedno prav Nirvana. Z albumom Nevermind so postali svetovno priznan bend, Dave Grohl pa je prvič nastopal pred polnimi stadioni.

In takrat prvič doživel življenjsko izgubo, ki ga je za vedno zaznamovala. Kot opisuje v knjigi, je Kurta izgubil dvakrat. Prvič 3. marca 1994, ko so mu s telefonskim klicem sporočili, da se je pevec Nirvane v Rimu predoziral. Kmalu je prišel drugi telefonski klic, ki je sporočal, da je bila novica napačna in se bo Cobain izvlekel. Šestintrideset dni pozneje, 8. aprila 1994, je telefon zazvonil le prvič. Kurt Cobian si je sodil sam.