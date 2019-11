Priredbo Dunje Vrhovnik iz Talentov pohvalil nemški DJ

"Pred 10. leti sem spoznala pesem So many times in se zaljubila v njo. Nikoli nisem imela v glavi, da bi kdaj naredila priredbo prav za to pesem, ker je to elektronska glasba, torej čisto drugačna, kot pa jo izvajam jaz. Ampak en dan sem šla vaditi in kar začela igrati in peti to pesem in v 5 minutah je nastala moja akustična priredba, takšna, kot jo slišite danes,"je za 24ur.com o svoji novi pesmi povedala Dunja, ki je za pesem izdala tudi nov videospot.

Pravi, da je v videu želela predstaviti dve pleti svoje duše: "Ena je močna in divja, druga pa nežna in mehka. Točno takšna, kot sem. In tudi pesem sem naredila tako, da je močna in divja,a hrati nežna in mehka. Torej skozi pesem in videospot najdeš vsa moja čustva."

Pohvalil jo je tudi nemški DJ Gadjo

Dunja, ki je priredila pesem So many times nemškega DJ Gadja je pohvalila, da jo je doletela posebna čast. Pesem je pohvalil sam DJ, ki je pesem So many times v izvirniku izdal leta 2004."Prejela sem njegovo pohvalo. Rekel je: 'Bravo Dunja, ta priredba je pravi unikat, veliko sreče ti želim z njo.' In ta stavek mi je pogrel srce in dal vedeti, da, to kar delam, delam res na svoj, unikaten način. Original pesmi res skoraj ne prepoznaš."