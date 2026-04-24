Prismojeni profesorji bluesa oder spremenili v pravi glasbeni rodeo

"Prismojeni profesorji bluesa so eden izmed najbolj kultnih slovenskih blues bendov. Jaz sem jih po moje poslušal že več kot desetkrat, od Cvetličarne, Kina Šiška, bil sem v Jazz Clubu," je dejal pevec skupine Delta Riff, Tit Potecin.

Pred koncertom se je obljubljala šola starošolskega muziciranja, da bodo tako člani zasedbe mladim pokazali, kako se stvarem streže. "To so napisali drugi, druge medijske hiše in mi za tem ne stojimo. Mi samo radi igramo in v tem uživamo. Da bi bili pa še malo boljši, smo pa poklicali Iana in Sandija," so dejali člani glasbene skupine Prismojeni profesorji bluesa.

"Od zdaj naprej Ianu enostavno govorim v avtu, ko gremo z vaj, da je meni tako dobro delati z njimi, in on mi reče: 'Vedno to poveš pri tem istem semaforju'," je dejal trobentač in glasbeni gost Sandi Štor.