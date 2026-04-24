Glasba

Prismojeni profesorji bluesa oder spremenili v pravi glasbeni rodeo

Ljubljana, 24. 04. 2026 20.33 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović Alen Podlesnik +1
Prismojeni profesorji bluesa

Če obstaja bend, ki lahko oder spremeni v pravi glasbeni rodeo, so to gotovo Prismojeni profesorji bluesa. Stari znanci slovenskih odrov, teras, včasih tudi pločnikov, so se sinoči zmagoslavno vrnili v Kino Šiška z novim albumom in glasbenimi gosti. Po več kot desetletju ustvarjanja in treh ploščah so se vrnili h, kot pravijo, surovemu, iskrenemu bluesu v angleškem jeziku. Občinstvu so na koncertu ponudili dolge improvizacije, glasbena presenečenja in energijo, s katero so gostje odšli navdušeni in razplesani.

"Prismojeni profesorji bluesa so eden izmed najbolj kultnih slovenskih blues bendov. Jaz sem jih po moje poslušal že več kot desetkrat, od Cvetličarne, Kina Šiška, bil sem v Jazz Clubu," je dejal pevec skupine Delta Riff, Tit Potecin.

Pred koncertom se je obljubljala šola starošolskega muziciranja, da bodo tako člani zasedbe mladim pokazali, kako se stvarem streže. "To so napisali drugi, druge medijske hiše in mi za tem ne stojimo. Mi samo radi igramo in v tem uživamo. Da bi bili pa še malo boljši, smo pa poklicali Iana in Sandija," so dejali člani glasbene skupine Prismojeni profesorji bluesa.

"Od zdaj naprej Ianu enostavno govorim v avtu, ko gremo z vaj, da je meni tako dobro delati z njimi, in on mi reče: 'Vedno to poveš pri tem istem semaforju'," je dejal trobentač in glasbeni gost Sandi Štor.

Prismojeni profesorji bluesa koncert nastop album blues

