Prismojeni? Vedno je bila naša povezovalna masa humor!

Tretji album Prismojenih profesorjev bluesa je hkrati prva plošča, ki so jo ustvarili v slovenščini. Prismojenci so album pomenljivo poimenovali Prismojeni?. Fante smo tako povprašali o njihovi najnovejši pridobitvi, ki je nedavno ugledala luč sveta, a gre v ušesa že ob prvem poslušanju.

icon-expand "Nismo in nikoli ne bomo pisali glasbe zgolj za potrebe trga." FOTO: Miro Majcen

Prismojenci na tretjem albumuPrismojeni? ponujajo osem avtorskih skladb in eno prismojeno priredbo, hkrati pa v njihovem avtentično prismojenem tudi devet možnih naslovnic. Vsak lastnik zgoščenke si tako lahko izbere tisto, ki mu določen ob določenem dnevu ali počutju najbolje ustreza. Več o so nam v našem intervjuju Julijan, Miha, Zlatko inAlešpovedali kar sami.



Prvi vtis, ko človek dobi v roke vaš izdelek, je zares "prismojen", tako po videzu, tako kot istoimenska pesem, ste namerno ali povsem neobremenjeno in sploščeno šli v "retro" look in prismojeno lahkotnost?



Glavni namen je seveda, da ostajamo kolikor se le da PRISMOJENI. Prva pesem na plošči pa je le napoved nepredvidljivosti ter igrivosti celotnega albuma. Vsaka pesem je entiteta zase, a da bi bil "retro" moment nujni pogoj, ta seveda ni.



Če ste bili prej precej bolj resni, v bluzu, retro rocku, zdaj glasba deluje precej bolj pop, skratka, ste pripravljeni, da vas sprejmejo in vzljubijo širše množice, ne zgolj tisti, ki vas poznajo že od prej?



Nismo imeli racionalne želje koketirati s popom. Če se na prvo poslušanje to morda začuti je to le del neobremenjenega ustvarjanja v slovenskem jeziku, ki ponuja drugačne izrazne možnosti. Nismo in nikoli ne bomo pisali glasbe zgolj za potrebe trga, ali kaj podobnega.

Na ovitku, naslovnici sicer piše SRCE, kot se je nekoč imenovala zasedbe v kateri je prepeval Janez Benčina Benč. Ste ga kaj vzeli v misel ali je ta zadeva zgolj naključje?



To je zgolj naključje, kajti celoten koncept je sicer tak, da ima vsaka pesem na albumu svojo naslovnico. Zgolj enajst odstotkov možnosti si imel, da si zadel ravno to z naslovom SRCE. Pravzaprav je navdih za to pesem prišel iz krautrocka, glasbenega gibanja poznih šestdesetih, ki je svoj zenit doživela v Nemčiji v sedemdesetih.



Zlatko rapa vEl Paradiso, kjer lahko poslušamo mehiške trobente, ki se fino skladajo s občutkom pesmi, ter na Pagu posnet videospot, ki popelje na morje, v paradiž ... Se bolje počutite v morskem raju, v hribih, ali v domačem okolju, med kokoškami, v kakršnem imate tudi prostor za vaje? Takole nekako od aprila do septembra je domače okolje še čisto sprejemljivo, a nato je čas, da se odpravimo v bolj eksotične kraje, a letos zaradi situacije, s katero smo soočeni, tudi v teh mrzlih dneh ostajamo doma.

icon-expand "Počasni bluz je forma, ki je zelo uporabna za doživeto izražanje težkih občutkov." FOTO: Miro Majcen

Hildaje zelo aktualen komad, ki poleg pikrih bodic ponudi dobršno mero humorja. Ste res taki štoserji tudi v resničnem življenju, ali gre tudi za ogledalo časa, tudi zdaj, ko smo v "lockdownu"?



Dobra ugotovitev! Vedno je bila naša povezovalna masa humor. In ravno ustvarjanje v slovenščini nam je omogočilo, da ta naš aspekt pride še toliko bolj do izraza. Hilda je sicer pesem z naše prve plošče, a predelava v slovenščino ji poleg družbenokritične note doda tudi humorno.



Precej poudarka dajete tudi klaviaturam oz. orglam, ki jih igra najnovejši član Aleš Uhan. Nekakšen zvok 70. let odlično prostoji plošči, ki je prej kot kaj drugega zabavna, hkrati pa tudi vesela in na koncu malce otožna ...



Vsa čast Peškotu, da se je bil pripravljen pridružiti naši skupini. Zelo nam je všeč zvok in nasploh glasba funka, soula, ritem in bluesa ter podobnih glasbenih derivatov, kjer so Hammond orgle nepogrešljiv element. Peško je poleg svojega izjemnega smisla za humor prinesel v skupino prav to, kar nam je za ta zvok še umanjkalo. Vse to pa bi bilo brez pomena, če ne bi bili tako dobri prijatelji.





Priredba na plošči jeRed Beans & RiceBookerja T-ja and the MG's,(Ne) morem it stranpa je čistokrvna blues balada, ki je očiten krik po izgubljeni ljubezni?



Za prvo smo se odločili, ker je že dolga leta uvodna na naših koncertih, zato smo ji tudi dodelili mesto na albumu. (Ne) morem it stran pa je počasni bluz. To je forma, ki je zelo uporabna za doživeto izražanje nekih težkih občutkov. S tem komadom smo se "dobro zventilirali" in, če ga poslušaš naglas, se najbrž lahko poistovetiš.

Zanimivo se zdi tudi to, da praktično vsi pojete, nimate frontmana, torej ste za popolno demokracijo v bendu. Je to vedno dobro ali se kdaj tudi težko kaj zmenite, ali že velja tako, da mora nekdo vedno popustiti in je potem stvari lažje razrešiti?



Radi imamo demokracijo. O vseh zakonih glasujemo, razpravljamo ter po potrebi uvajamo amandmaje. Morda bi pod totalitarnim režimom nekatere reči res hitreje uredili, a za zdaj še čakamo na uzurpatorja.





icon-expand "Vedno je bila naša povezovalna masa humor." FOTO: Miro Majcen

Plošča ima devet pesmi, kako ste iz kopice vseh izbrali teh devet, obstaja kakšen ključ, ste glasovali?



Prvič odkar delujemo smo pesmi napravili v studiu. Do sedaj je bila praksa popolnoma drugačna, saj smo snemali že dodobra uigrane pesmi, ki so bile že relativno dokončne. Nekaj idej za album smo že imeli z Izštekanih, a te je bilo vse potrebno aranžirati, postaviti v perspektivo, predebatirati in podobno. Seveda je še toliko bolj utrujajoče, ko snemaš in hkrati še ustvarjaš. Vsekakor zanimiva, nenavadna in nepredvidljiva izkušnja, ker tokrat nismo izločali pesmi, pač pa jih pesnili.



Zdi se, da je vsaka pesem svet zase, hkrati pa jim je gre nič dodati ali odvzeti, veliko je rapanja, štosev, hkrati pa prevladuje nekakšen ciničen optimizen, samoironija, dobra volja, prej kot depresija, ki marsikoga navdaja v teh časih ...



Prav imaš. Raje kot depresijo, resignacijo in fatalizem imamo samoironijo, ironijo, absurd, cinizem, neokrnjeni nihilizem in neskončen entuziazem, lahko tudi v tem vrstnem redu.

icon-expand "Raje kot depresijo, resignacijo in fatalizem imamo samoironijo, ironijo, absurd, cinizem, neokrnjeni nihilizem in neskončen entuziazem." FOTO: Miro Majcen