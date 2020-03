Pristanek v prihodnosti

Deseta dolgometražna predstava izjemnega londonskega producenta poetične in hkrati progresivne elektronike je res imenitna glasbena stvaritev. Uvod je za čisto petico. Pa tudi, če otvoritveni ne bi bilo naslov, prav res, School. Kristalni zvok, ki ga proizvaja Four Tet, s pravim imenom Kieran Hebden, čudovito služi tako klasični house dinamiki kot tudi new-age krokijem. Avtor ima krasen občutek za pripovedovanje nič kaj zapletenih songovskih zgodb, toda te vztrajno predstavlja z zelo premišljenimi in ne posebej preprostimi metodami. Če bi dosledno členili komade, kot so Love Salad ali pa Insect Near Piha Beach, bi že zdavnaj prestopili jazzovski rubikon. Pa vendar so Hebdenove skladbe vseskozi tudi skrajno romantične, pogosto tudi meditativne. Four Tetova igriva ekspresija, še posebej na tem ploščku, na katerem je skupno šestnajst enot, kot da ne uspe usahniti. Zelo oddaljena zgodovina se zdijo celoviti elektronski glasbeni komploti, ki so ustvarjali pavšalne zvočne krajine, kaj dosti esence pa niso zapustili. In še. Če ste vsaj malček ljubitelji Radiohead in Mobyja, je album Sixteen Oceans edini most na vašem glasbenem potovanju v prihodnost. Inteligenten digitalni zvočni raj. Kreativno do maksimuma.

Ocena: 4,5