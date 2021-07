Sproščeno druženje ob glasbi so nekateri tako močno pogrešali, da so ta konec tedna sedli na traktor in se 10 ur vozili do Komende. Cilj pa je bila prireditev Trahtar drive in. Na koncert je prišlo okoli 200 traktorjev iz vse Slovenije. Čuk Jože pa ima s to kmetijsko mehanizacijo še neporavnane račune iz mladosti.

