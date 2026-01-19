Priznani dirigent protestno odpovedal nastope v Izraelu

89-letni indijski maestro Zubin Mehta je že konec lanskega leta odpovedal več nastopov v Izraelu, kot razlog pa je takrat navedel zdravstvene težave. "Letos sem odpovedal vse svoje obveznosti v Izraelu, ker nasprotujem načinu, kako se Netanjahu sooča s palestinskim vprašanjem," je Mehta pred dnevi povedal v pogovoru za India Today .

Kot je pojasnil, sam ne more ločiti glasbe in politike, tudi umetniki morajo po njegovem mnenju zavzeti stališče do spornih vprašanj. Ob tem pa je izpostavil tudi skupno sodelovanje izraelskih in palestinskih glasbenikov v orkestru West-Eastern Divan, s katerim bo letos koncertiral po Italiji, Španiji in Avstriji.

Za indijske medije je poleg tega spregovoril tudi o indijskem državljanstvu in ustvarjanju v Izraelu ter osebnih izkušnjah z antisemitizmom. Kot je povedal, se je s slednjim prvič srečal med študijem na Dunaju.

Mehta se je rodil leta 1936 v Mumbaju. V svet glasbe ga je uvedel njegov oče, znan dirigent in violinist Mehli Mehta. Po kratkem študiju medicine je leta 1954 odšel na Dunaj na študij dirigiranja pod vodstvom Hansa Swarowskyja na Akademiji za glasbo. Leta 1958 je zmagal na mednarodnem dirigentskem tekmovanju v Liverpoolu in do leta 1961 že dirigiral filharmoničnim orkestrom na Dunaju, v Berlinu in Izraelu, piše na njegovi uradni spletni strani. Za svoje delo je prejel številne nagrade.

Za svoj 90. rojstni dan bo Mehta 29. aprila nastopil v operni hiši Teatro del Maggio v Firencah z Beethovnovo deveto simfonijo. Leta 2024 je indijski dirigent v Ljubljani po nekaj letih ponovno nastopil na Ljubljana Festivalu, takrat z orkestrom festivala iz Firenc Maggio Musicale Fiorentino in violinistko Lano Trotovšek.