Priznani italijanski glasbenik si je zaželel Tinkare Kovač

Tinkara Kovač se mudi v Firencah. Slovenska glasbenica se je zaprla v studio s priznanim italijanskim glasbenikom in avtorjem Ghigom Renzullijem, ustanovnim članom kultne italijanske skupine Litfiba, s katerim pripravlja nov glasbeni projekt.

Tinkara FOTO: Jana Šnuderl

Na začetku novega leta je Tinkara Kovač na povabilo priznanega italijanskega glasbenika in avtorja Ghiga Renzullija, ustanovnega člana kultne italijanske skupine Litfiba(El Diablo, Regina di Cuori, Gioconda),odpotovala v Firence, kjer nastaja nov glasbeni material. Ghigo Renzulli si je zaželel rocka s priokusom flavte in italijanski mojstri so se najprej spomnili na Tinkaro Kovač. Naša priznana flavtistka, pevka in pop-rock glasbenica bo namreč posebna gostja na njegovem solo inštrumentalnem albumu. "Pred 15 leti me je italijanska produkcijska ekipa povabila, da kantavtorju Niccoloju Fabiju predstavim nekaj slovenskih snemalnih studiev, da si lahko enega izberejo in posnamejo Niccolojev novi album. Odločili so se za RSL studio v Novem mestu in posneli krasen album za EMI Italia. Albumu so dali celo naslov Novo mesto, kar v italijanščini pomeni 'nova otožnost'. Tudi jaz sem bila na albumu gostja s flavto v skladbi, Stingovi priredbi, So Lonely," je za 24ur.com povedala Tinkara in z nami delila prve vtise s snemanja v Firencah.

Ghigo Renzulli si je na svojem prihajajočem albumu zaželel Tinkare Kovač. FOTO: osebni arhiv

"Po petnajstih letih je takratni tonski mojster Fabrizio Simoncioni - Simoncia znova stopil v stik z mano, saj tokrat snema nov solo album svojega dolgoletnega kolega, kitarista skupine Litfiba, Ghiga Renzullija. Med snemanjem je Ghigo izrekel magični besedi 'flauto rock' in Fabrizio se je takoj spomnil name. Poklicali so me, jaz sem v svojem studiu posnela flavtistične dele za tri pesmi in jim jih poslala. Takoj po novem letu, ko sem imela nekaj več časa kot v koncertno in gledališko polnem decembru, pa smo se dogovorili, da jih obiščem v studiu, da se tudi v živo spoznamo. Ko sem prišla v studio, se mi je zdelo, kot da se že od nekdaj poznamo. Bili so po toskansko prijazni, topli in gostoljubni. V studiu DPot Studio pri Firencah sem tako posnela še dve pesmi. Poslovili smo se z besedami, da se kmalu vidimo, in jaz se tega seveda veselim."

Ghigo je o Tinkarinem sodelovanju in albumu povedal, da jo zelo spoštuje kot umetnico in da upa, da se še srečata v studiu in na odru. "Rekel je, da se je tudi tokrat izkazalo na njegovi glasbeni poti, da če je dobra pozitivna energija, se rodi tudi dobra glasba. O svojem albumu pravi, da je bogat z barvami, zvoki in da ima široko dušo. Tudi jaz sem poslušala njegovo instrumentalno glasbo s tega novega albuma in lahko samo dodam, da sem počaščena, da sem del te zgodbe. Velikokrat se mi je na glasbeni poti izkazalo, da so najuspešnejši glasbeniki, taki kot Ghigo, (ki ima vse albume, ki jih je doslej izdal, v platinastih in zlatih nakladah, ki so se v razcvetu kariere skupine Litfiba prodajali v milijonskih nakladah, in ki je imel nič koliko koncertov po celem svetu) in taki kot Fabrizio (ki je prav tako sodeloval z največjimi glasbeniki, kot so Gianna Nannini, Ligabue, Jovanotti ... in ki je bil med nominiranci za latinskoameriške grammyje) najbolj srčne, prijazne in spoštljive osebe. Res sem vesela, da se je letošnje leto tako plemenito in glasbeno obarvano začelo," zadovoljna in presrečna za konec pove Tinkara, ki bo nov album, ki prinaša pesmi iz njene preteklosti ter nekaj novih, predstavila na koncertu z gosti v Kinu Šiška aprila.