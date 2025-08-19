Prizorišče prihodnje Evrovizije še ni določeno

O spremembi logotipa so sporočili iz Evropske radiodifuzne zveze (EBU), ki tekmovanje organizira. Srce, ki je prej nadomeščalo črko V v besedi Evrovizija, bo ostalo še naprej, obenem pa bo srce kot barvit 3D element, za katerega se zdi, da utripa, nadomestil tudi ničlo v številki 70. Vključen je tudi moto Združeni z glasbo (United by Music).
Logotip so osvežili ob jubileju tekmovanja, da bi blagovno znamko popeljali v prihodnost. "Je drzna, igriva in polna srca, tako kot samo tekmovanje," je o novi podobi povedal direktor Evrovizije Martin Green. Prejšnji logotip so za tekmovanje uporabljali več kot 20 let, in sicer že od leta 2004, ko je potekala v Istanbulu.
Prihodnje leto bo Evrovizijo gostila Avstrija po zaslugi pevca JJ, ki je s pesmijo Wasted Love slavil na letošnjem, 69. tekmovanju v švicarskem Baslu.
