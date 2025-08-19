Svetli način
Prizorišče prihodnje Evrovizije še ni določeno

Ljubljana, 19. 08. 2025 08.01 | Posodobljeno pred 29 minutami

STA , E.M.
Ali bo tekmovanje za pesem Evrovizije prihodnje leto potekalo na Dunaju ali v Innsbrucku, še ni odločeno. Znano pa je, da bo ta svetovno znana televizijsko-glasbena prireditev v svoji 70. izdaji potekala z novim logotipom. Prenovljena podoba med drugim vključuje različne barve in novo pisavo.

O spremembi logotipa so sporočili iz Evropske radiodifuzne zveze (EBU), ki tekmovanje organizira. Srce, ki je prej nadomeščalo črko V v besedi Evrovizija, bo ostalo še naprej, obenem pa bo srce kot barvit 3D element, za katerega se zdi, da utripa, nadomestil tudi ničlo v številki 70. Vključen je tudi moto Združeni z glasbo (United by Music).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Logotip so osvežili ob jubileju tekmovanja, da bi blagovno znamko popeljali v prihodnost. "Je drzna, igriva in polna srca, tako kot samo tekmovanje," je o novi podobi povedal direktor Evrovizije Martin Green. Prejšnji logotip so za tekmovanje uporabljali več kot 20 let, in sicer že od leta 2004, ko je potekala v Istanbulu. 

Prihodnje leto bo Evrovizijo gostila Avstrija po zaslugi pevca JJ, ki je s pesmijo Wasted Love slavil na letošnjem, 69. tekmovanju v švicarskem Baslu.

Nace Štremljasti
19. 08. 2025 08.30
+1
a bodo žixje še zraven,sam prašam
oježeš
19. 08. 2025 08.25
+1
To ni več popevkarska Evrovizija, ampak kdo bo bolj neokusno napravljen.
Ricola Swiss
19. 08. 2025 08.20
+3
Nam iz Dobruške vasi je vseeno lahko je v Celovcu ali pa v Klagenfurtu, ker tega cirkusa ne gledamo. Maljevac bi šel verjetno raje na Dunaj ali pa Wien.
