Prljavo Kazalište čaka največji koncert v Sloveniji doslej. 10. oktobra bodo namreč nastopili v Areni Stožice. "Tisto, kar ima občinstvo rado, ima rado. Danes ima zelo širok spekter tega, kar posluša. Imajo pa tudi zelo dobro predstavo o tem, kaj se bo zgodilo pri katerem nastopu," je dejal kitarist in pevec zasedbe Jesenko Houra .

Legendarna zasedba deluje že skoraj petdeset let in je tekom svoje kariere nastopila na številnih prizoriščih širom regije. "Ne znam ti povedati zakaj, ampak mislim, da Kazalište potrebuje velike tribune. Ne da ne želimo igrati v majhnih klubih, preprosto mislim, da se nas bolje čuti v takšnih pogojih," je dodal Houra.

Veselijo se nastopa v največji slovenski prireditveni dvorani. "Jaz stalno govorim javno, da sem utrujen od teh zgodb, ko pravijo, da imajo radi intimne koncerte – na začetku kariere sem za 20 ljudi odigral, kolikokrat sem želel," se je pošalil glasbenik.