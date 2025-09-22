Svetli način
Glasba

Prljavo Kazalište čaka največji koncert v Sloveniji doslej

Ljubljana, 22. 09. 2025 17.07 | Posodobljeno pred 52 minutami

Avtor
Alen Podlesnik , Ota Širca Roš , E.K.
Mi plešemo, Ne zovi mama doktora in Kiše jesenje je samo nekaj hitov hrvaške skupine Prljavo Kazalište, ki bodo 10. oktobra odmevali v dvorani Stožice. Legendarni Prljavci so ena najdlje delujočih skupin širše regije, saj že skoraj pet desetletij razveseljujejo občinstvo s svojo glasbo, iskrenimi besedili in nepozabnimi nastopi v živo, kjer na vse grlo z njimi prepevajo vse generacije. Koncert v Stožicah bo tudi njihov največji pri nas.

Prljavo Kazalište čaka največji koncert v Sloveniji doslej. 10. oktobra bodo namreč nastopili v Areni Stožice. "Tisto, kar ima občinstvo rado, ima rado. Danes ima zelo širok spekter tega, kar posluša. Imajo pa tudi zelo dobro predstavo o tem, kaj se bo zgodilo pri katerem nastopu," je dejal kitarist in pevec zasedbe Jesenko Houra.

Prljavo Kazalište
Prljavo Kazalište FOTO: 24UR

Legendarna zasedba deluje že skoraj petdeset let in je tekom svoje kariere nastopila na številnih prizoriščih širom regije. "Ne znam ti povedati zakaj, ampak mislim, da Kazalište potrebuje velike tribune. Ne da ne želimo igrati v majhnih klubih, preprosto mislim, da se nas bolje čuti v takšnih pogojih," je dodal Houra.

Veselijo se nastopa v največji slovenski prireditveni dvorani. "Jaz stalno govorim javno, da sem utrujen od teh zgodb, ko pravijo, da imajo radi intimne koncerte – na začetku kariere sem za 20 ljudi odigral, kolikokrat sem želel," se je pošalil glasbenik.

Prljavo Kazalište Koncert Arena Stožice pevci
