Prodajo vstopnic za koncerte Oasis preiskujejo, skupina dodala dva koncerta

Britanska senzacija iz 90. let prejšnjega stoletja, ki sta jo vodila brata Liam in Noel Gallagher , je nedavno sporočila, da se vrača, kljub navdušenju oboževalcev, pa se je vrnitev skupine Oasis zapletla že ob prodaji vstopnic za napovedane koncerte, ki bodo poleti 2025 v Veliki Britaniji in na Irskem. Podjetje, ki je vstopnice ponudilo v prodajo, že preiskuje Urad za konkurenco in trge, ki bo preveril, ali je platforma za prodajo vstopnic Ticketmaster kršila zakon o varstvu potrošnikov.

Ko so karte v soboto, 31. avgusta, šle v prodajo, so oboževalci naleteli na težave, saj so ure in ure čakali v vrsti za nakup na spletni platformi, mnoge pa je sistem večkrat izločil in so bili vrženi s spletne strani, ker je sistem mislil, da so roboti za oglaševanje vstopnic. Tisti, ki jim je naposled uspelo priti do vstopnic, pa so bili šokirani zaradi povišane cene, ki naj bi bila posledica tako imenovanega 'dinamičnega oblikovanja cen', torej samodejnega skokovitega zvišanja zaradi povpraševanja.

Ker se je več oboževalcev pritožilo Agenciji za oglaševalske standarde, sta britanska vlada in Evropska komisija predlagali preiskavo. Po težavah se je oglasila tudi skupina, ki je pojasnila, zakaj tako drastičen porast cen vstopnic in sporočila, da bodo dodali še dva koncerta v Londonu, ki bosta namenjena tistim, ki sprva niso prišli do svoje karte, skupina pa ju bo izvedla 27. in 28. septembra 2025.