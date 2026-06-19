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Glasba

Producenta Tayja Keitha našli mrtvega

Nashville, 19. 06. 2026 11.57 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Tay Keith

Glasbenega producenta Tayja Keitha, ki je sodeloval s hip hop izvajalci, med katerimi so Drake, Travis Scott, Eminem in pop diva Beyonce, so našli mrtvega v njegovem stanovanju v Nashvillu v zvezni državi Tennessee, poročajo ameriški mediji. Star je bil 29 let.

Kot je v izjavi za javnost sporočila policija, so za grammyja nominiranega glasbenega producenta Tayja Keitha našli mrtvega v njegovem stanovanju po tem, ko se je pri njem najprej oglasila socialna služba. 29-letnikove smrti ne obravnavajo kot sumljive, vzroka pa še niso razkrili, saj je bila odrejena obdukcija.

Producenta Tayja Keitha so našli mrtvega.
Producenta Tayja Keitha so našli mrtvega.
FOTO: Profimedia

Keith, katerega pravo ime je bilo Brytavious Chambers, je v preteklih letih sodeloval tudi z Lil Babyjem, Sexyy Red, 21 Savageem in J Coleom. Najbolj znan je bil kot soproducent Scottove uspešnice Sicko Mode, za katero si je leta 2019 prislužil prvo nominacijo za grammyja. Drugič je bil nominiran leta 2024 za pesem Rich Flex Draka in 21 Savagea.

V Memphisu rojeni producent je pri preboju na glasbeno sceno pomagal raperki Sexyy Red, njena pesem Get It Sexyy pa je bila med glasbeno opremo serije Evforija. Lani so ga uvrstili na Forbesovo lestvico najuspešnejših moških v glasbeni industriji, starih manj kot 30 let.

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