Kot je v izjavi za javnost sporočila policija, so za grammyja nominiranega glasbenega producenta Tayja Keitha našli mrtvega v njegovem stanovanju po tem, ko se je pri njem najprej oglasila socialna služba. 29-letnikove smrti ne obravnavajo kot sumljive, vzroka pa še niso razkrili, saj je bila odrejena obdukcija.

Keith, katerega pravo ime je bilo Brytavious Chambers, je v preteklih letih sodeloval tudi z Lil Babyjem, Sexyy Red, 21 Savageem in J Coleom. Najbolj znan je bil kot soproducent Scottove uspešnice Sicko Mode, za katero si je leta 2019 prislužil prvo nominacijo za grammyja. Drugič je bil nominiran leta 2024 za pesem Rich Flex Draka in 21 Savagea.

V Memphisu rojeni producent je pri preboju na glasbeno sceno pomagal raperki Sexyy Red, njena pesem Get It Sexyy pa je bila med glasbeno opremo serije Evforija. Lani so ga uvrstili na Forbesovo lestvico najuspešnejših moških v glasbeni industriji, starih manj kot 30 let.