Projekcije novemu albumu soularke Summer Walker kažejo eldorado

Priljubljena soularka iz Atlante je svoji drugi albumski kombinaciji dodala enega, še več pa jih je premeteno upoštevala. Za predloge gre. Prvi je tisti iz naslova. Kljub super uspešnosti je bil njen prvenec Over It (2019) za krepák odtenek prepočasen. Dinamika tega, ki naj bi po komercialnih rezultatih celo presegel predhodnika, je občutno bolj klena. Still Over It dosledno pospešita že začetni skladbi. Predloga, naj bosta to vsebinski hiper-eksplicitnosti Ex For A Reason in No Love, Walkerjevi najbrž ni bilo potrebno pošiljati. Tako, kot se meja koncentiranih omemb opolzokosti (opisov seksualnih aktov, spolovil oziroma slengizmov, ki oprijemajo le-te) v zadnjih sezonah močno dviguje, je bilo pričakovano, da Summer Walker tega modnega vlaka ne bo zamudila. Še več. V tem oziru se izjemni kot predlog zdita vabili dvema podobno jezikavima kolegicama, naj z njo nastopita v duetu. JT iz miamijskega dua City Girls je itak znana po stalnem in božjastno surovem pi***rjenju, medtem ko je sijajna tudi vselej bolj antropološko ozaveščena SZA. Ko se poslovimo od ritmično bolj pregibnih, s tem pa tudi od rjuh, preprog, kabin za tuširanje, polic ob pol zastrtih oknih ali pač kotov rezerviranih za masturbiranje, se album Still Over It razlije v buhtečo romantiko. Mesenosti se še ponovijo, a od tedaj dalje bolj akvarelno. Ops, Screwin in Broken Promises sta spet manieristično izjemni. V naslednjih pol ducata komadov Summer Walker jadra na valovih soularskih klišejev znanih že iz devetdesetih let minulega veka. Still Over It takrat zaide pod kožo albuma Over It. A ravno ko poslušalska pozornost popusti, se v zvočnike ali slušalke naseli kontingent finih songov, med katerimi je večina spet zelo značajskih duetov. Nekateri pevkini gostje ponudijo več, drugi manj verzov, vsekakor pa velja, da vsi ti novo predstavo Summer Walker, seveda še vedno v okvirih zmerne soularske peristaltike, premišljeno razburkajo. Ari Lennox (Unloyal), Lil Durk (Toxic) in Omarion (Screwin) obkrožijo še eno ključnih enot na tem albumu. Odlična Dat Right There obenem zaznamuje v zadnjem obdobju redek povratek slavnega Pharrella Williamsa oziroma njegovega produkcijskega komba The Neptunes. Sicer še vedno velja, da je poleg Walkerjeve večinski soavtor albuma producent London on da Track, dolgoletni ljubimec prve. Oba naj bi eden drugemu kovčke že večkrat postavila pred vrata, a kaže, da dvojec v kreativnem smislu deluje popolno. Verjamem tudi, da imata vsak svoj bančni račun. Kajti Still Over It bo na oba navrgla zajetno količino sredstev. Načeloma bi se reklo, da se s pridelovanjem upočasnjenega soula dandanes kar daleč pride. Dober predlog, ni kaj.

Ocena: 4,5