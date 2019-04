Proper s priredbo dveh pesmi prepričali tudi Jana Plestenjaka

Zmagovalec šova Znan obraz ima svoj glas na POP TV, mladi in perspektivni Luka Sešek, je že v oddaji sprožil pravi požar, ko je prvič imitiral Jana Plestenjaka. Ljudje so ga medtem ves čas cukali za rokav z željo, da še zapoje kakšno Janovo. Z zasedbo Proper se je tako lotil dveh pesmi, Smeh in solze ter 7 let nazaj. Zasedba bo 14. maja v Festivalni dvorani predstavila prvenec Naprej.

Luka Sešek je z zasedbo Proper naredil zanimiv spoj dveh Plestanjakovih pesmi Smeh in solze ter 7 let nazaj. FOTO: NEO VISUALS

Proper ste do zdaj izdali že kar nekaj pesmi, od balad pa do všečnih pop skladbic. Ste zadovoljni z odzivom ali se vam zdi, da morate narediti resnejši preboj? Nad odzivom smo zares navdušeni. Naše skladbe imajo na spletu več kot pol milijona ogledov, prejemamo stalna povpraševanja za nastope in kar je najpomembneje – ljudje se po poslušanju naših pesmi počutijo nagovorjeni. Skladbo Rad bi jo videl so posvojile slovenske radijske postaje, Ne pozabi, da si lepa je poskrbela za marsikatero pozitivno zgodbo, da drugih dogodkov zadnjih dveh let sploh ne omenjam. Očitno smo na pravi poti.

V šovu Znan obraz ima svoj glas si zelo prepričljivo imitiral Jana Plestenjaka, zdaj pa ste s Proper priredili dve njegovi pesmi, čemu ste se odločili, da ju posnamete? Najprej hvala za pohvalo. Znan obraz ima svoj glas je res močno zaznamoval mojo glasbeno pot. Po zaslugi šova danes skoraj ne mine dan, ko ne bi vsaj enkrat stopil v Janove čevlje. In če lahko s tem ljudem vsaj malo polepšam dan, ne vidim razloga, zakaj ne. S fanti smo si izbrali dva super komada, ki sta izšla pred natanko 20 leti in odzivi ljudi po objavi so naravnost fenomenalni. Komentarji, sporočila, deljenje videoposnetka, za kar smo zares hvaležni. In da ne pozabim – s pohvalo se je oglasil sam Jan Plestenjak, kar si štejemo v veliko čast!

Proper bodo prvenec Naprej predstavili 14. maja v ljubljanski Festivalni dvorani. FOTO: NEO VISUALS