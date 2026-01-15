Naslovnica
Glasba

Po incidentu na novoletnem koncertu srbske pevke pridržali več oseb

15. 01. 2026

Avtor:
A. J.
Ana Bekuta

Priljubljena pevka Ana Bekuta je med novoletnim nastopom v srbskem Čačku doživela neprijetno presenečenje, ko jo je del občinstva zasul s snežnimi kepami in žvižgi. Protestniki so bili ogorčeni nad visokim honorarjem za koncert v času, ko imajo mnogi ljudje težave po nedavnem snežnem neurju. Policija je po dogodku identificirala in zaslišala več oseb, minister za notranje zadeve pa ostro obsodil necivilizirano vedenje protestnikov.

Več sto protestnikov se je v torek zvečer okoli 19. ure zbralo pred stavbo Srbske napredne stranke (SNS), da bi izrazilo svoje nezadovoljstvo proti "nesmiselni in nepotrebni porabi denarja" iz mestnega proračuna za koncert, ki so ga pristojni 13. januarja organizirali na glavnem trgu v čast novega leta po julijanskem koledarju. Nastopila je sicer priljubljena pevka Ana Bekuta, za nastop katere je mestna blagajna odštela 40 tisoč evrov.

Kar bi torej moral biti vesel koncert v duhu pričakovanja novega leta, se je sprevrglo v incident med protestniki in 66-letno pevko. Ti so bili nad vrtoglavim honorarjem za nastop Bekute ogorčeni, še posebej v času, ko bi bila ta sredstva potrebna za pomoč ljudem, ki so se znašli v stiski zaradi posledic snežnega neurja - ta je v preteklih dneh ohromil Srbijo. Številni so še vedno brez elektrike.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Meščani so tako v času Aninega nastopa iz zvočnikov predvajali rock glasbo, ob tem žvižgali s piščalkami in zahtevali pevkin odhod z odra – šlo je celo tako daleč, da je na posnetkih vidno, kako v pevko mečejo snežne kepe.

Pretresena pevka je medtem pozivala policijo k ukrepanju: "V štiridesetih letih kariere se mi kaj takšnega še nikoli ni zgodilo. Sram vas bodi," je slišati Ano, ki je z mikrofonom v roki nagovarjala občinstvo, to pa je vanjo še naprej metalo sneg in vpilo. "Prišla sem nastopati, tega nisem dolžna prenašati. Policija, hitro, ukrepajte. Dajmo malo hitreje vse skupaj," je poskusila razgrete ljudi pomiriti 66-letna Bekuta.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Okoli 22. ure se je jeznim protestnikom pridružil pihalni orkester in poskrbel za še večji kraval, ki mu ni bilo konca, dokler se Ana Bekuta naposled ni umaknila v zaodrje. Sprva je nadaljevala s petjem tam, nato pa se je premaknila v kombi in pela kar iz njega, skrita pred očmi protestnikov. A tudi ta poteza ni naletela na odobravanje, saj so jo zbrani občani še naprej obdajali z žvižgi.

Dogodek je še isto noč postal viralen, posnetki so se hitro razširili na družbenih omrežjih in izzvali burne debate. Nekateri so stopili v bran Bekuti, drugi jo obsodili.

Po dogodku je posredovala tudi policija

Minister za notranje zadeve Ivica Dačić je po dogodku povedal, da je policija identificirala 11 oseb, osumljenih metanja ledenih sveč in drugih predmetov na Ano Bekuto med koncertom v Čačku. "To smo predložili tožilstvu, tožilstvo pa bi se moralo še danes izjasniti, ali gre za kazniva dejanja ali ne. Tožilci običajno sprašujejo, ali želi kdo zasebno preganjati storilce. Kaj pa zdaj, naj Ana Bekuta zasebno preganja tiste, ki so vanjo metali predmete?" se je spraševal Dačić in dodal, da sam ostro obsoja vedenje protestnikov.

Preberi še Ana Bekuta ogrela Dončića v Los Angelesu

"To je nezaslišano in necivilizirano vedenje, še posebej do Ane Bekute, ki jim je dala moralno lekcijo o vedenju in jih vprašala, ali jih je sram tega, kar počnejo. Kako je zdaj ona kriva, da je organizirala koncert?" je poudaril Dačić. Do zdaj naj bi policija pridržala šest oseb, vse so zaslišali in nato kmalu tudi izpustili.

Razlagalnik

Ana Bekuta je srbska pevka narodne glasbe, ki je svojo kariero začela v sedemdesetih letih 20. stoletja. Znana je po svojih baladah in priljubljenosti na srbski glasbeni sceni. S svojo kariero, ki traja že več kot štiri desetletja, je postala ena izmed prepoznavnejših interpretov srbske narodne glasbe.

Julijanski koledar je sončni koledar, ki ga je leta 46 pr. n. št. uvedel Julij Cezar. Uporabljal se je v Rimskem cesarstvu in je bil v Evropi ter nekaterih delih Severne Amerike v uporabi do 16. stoletja, ko so ga začeli nadomeščati z gregorijanskim koledarjem. Glavna razlika med julijanskim in gregorijanskim koledarjem je v dolžini povprečnega leta, kar vodi do majhnega odstopanja v dolžini koledarskega leta. Zaradi tega julijanski koledar zaostaja za sončnim letom za približno 11 minut na leto, medtem ko gregorijanski koledar zaostaja le za 27 sekund na leto. Številne vzhodne pravoslavne cerkve še vedno uporabljajo julijanski koledar za določanje verskih praznikov, zato je božič po julijanskem koledarju 7. januarja po gregorijanskem koledarju.

Ivica Dačić je srbski politik, ki je večkrat zasedal visoke položaje v srbski vladi, vključno s položajem predsednika vlade in ministra za notranje zadeve. Je tudi predsednik Socialistične stranke Srbije (SPS). Njegova politična kariera sega v devetdeseta leta, ko je bil tesno povezan s Slobodanom Miloševićem. V svoji karieri je bil znan po svoji vlogi pri pogajanjih o neodvisnosti Kosova in prizadevanjih za vključitev Srbije v Evropsko unijo.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
ana bekuta čačak protest snežne kepe

marjanovic.drazen
15. 01. 2026 18.36
Krivo je mesto ne ona. Klovni.
+2
3 1
Ricinus
15. 01. 2026 18.34
Okepati in omavžati bi morali predvsem župana, ki je vrgel toliko javnega denarja za dotični cigu-migu
+4
5 1
bibaleze
