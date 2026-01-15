Po incidentu na novoletnem koncertu srbske pevke pridržali več oseb

Več sto protestnikov se je v torek zvečer okoli 19. ure zbralo pred stavbo Srbske napredne stranke (SNS), da bi izrazilo svoje nezadovoljstvo proti "nesmiselni in nepotrebni porabi denarja" iz mestnega proračuna za koncert, ki so ga pristojni 13. januarja organizirali na glavnem trgu v čast novega leta po julijanskem koledarju. Nastopila je sicer priljubljena pevka Ana Bekuta, za nastop katere je mestna blagajna odštela 40 tisoč evrov. Kar bi torej moral biti vesel koncert v duhu pričakovanja novega leta, se je sprevrglo v incident med protestniki in 66-letno pevko. Ti so bili nad vrtoglavim honorarjem za nastop Bekute ogorčeni, še posebej v času, ko bi bila ta sredstva potrebna za pomoč ljudem, ki so se znašli v stiski zaradi posledic snežnega neurja - ta je v preteklih dneh ohromil Srbijo. Številni so še vedno brez elektrike.

Meščani so tako v času Aninega nastopa iz zvočnikov predvajali rock glasbo, ob tem žvižgali s piščalkami in zahtevali pevkin odhod z odra – šlo je celo tako daleč, da je na posnetkih vidno, kako v pevko mečejo snežne kepe. Pretresena pevka je medtem pozivala policijo k ukrepanju: "V štiridesetih letih kariere se mi kaj takšnega še nikoli ni zgodilo. Sram vas bodi," je slišati Ano, ki je z mikrofonom v roki nagovarjala občinstvo, to pa je vanjo še naprej metalo sneg in vpilo. "Prišla sem nastopati, tega nisem dolžna prenašati. Policija, hitro, ukrepajte. Dajmo malo hitreje vse skupaj," je poskusila razgrete ljudi pomiriti 66-letna Bekuta.

Okoli 22. ure se je jeznim protestnikom pridružil pihalni orkester in poskrbel za še večji kraval, ki mu ni bilo konca, dokler se Ana Bekuta naposled ni umaknila v zaodrje. Sprva je nadaljevala s petjem tam, nato pa se je premaknila v kombi in pela kar iz njega, skrita pred očmi protestnikov. A tudi ta poteza ni naletela na odobravanje, saj so jo zbrani občani še naprej obdajali z žvižgi. Dogodek je še isto noč postal viralen, posnetki so se hitro razširili na družbenih omrežjih in izzvali burne debate. Nekateri so stopili v bran Bekuti, drugi jo obsodili.

Po dogodku je posredovala tudi policija

Minister za notranje zadeve Ivica Dačić je po dogodku povedal, da je policija identificirala 11 oseb, osumljenih metanja ledenih sveč in drugih predmetov na Ano Bekuto med koncertom v Čačku. "To smo predložili tožilstvu, tožilstvo pa bi se moralo še danes izjasniti, ali gre za kazniva dejanja ali ne. Tožilci običajno sprašujejo, ali želi kdo zasebno preganjati storilce. Kaj pa zdaj, naj Ana Bekuta zasebno preganja tiste, ki so vanjo metali predmete?" se je spraševal Dačić in dodal, da sam ostro obsoja vedenje protestnikov.

"To je nezaslišano in necivilizirano vedenje, še posebej do Ane Bekute, ki jim je dala moralno lekcijo o vedenju in jih vprašala, ali jih je sram tega, kar počnejo. Kako je zdaj ona kriva, da je organizirala koncert?" je poudaril Dačić. Do zdaj naj bi policija pridržala šest oseb, vse so zaslišali in nato kmalu tudi izpustili.