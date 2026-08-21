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Prva azijska Evrovizija dobiva podobo: Tajska in Južna Koreja razkrili kandidate

Bangkok, 21. 08. 2026 06.00 pred 2 urama 2 min branja 1

Avtor:
A. J.
Gam Wichayanee

Prva izvedba največjega glasbenega tekmovanja v Aziji je vse bližje, seznam kandidatov, ki se bodo potegovali za nastop na zgodovinskem tekmovanju, pa se iz dneva v dan daljša. Tajska, ki bo novembra gostila premierno izvedbo tekmovanja, je zdaj razkrila deset izvajalcev za svoj nacionalni izbor, svoje kandidate pa je že predstavila tudi Južna Koreja.

Evrovizija prvič prihaja v Azijo. Medtem ko se priprave na zgodovinsko prvo izvedbo pospešeno odvijajo, države že razkrivajo svoje karte. 

Deseterica, ki bo zastopala Tajsko

Tajska je seznam svojih desetih finalistov javnosti razkrila 19. avgusta. Za nastop na prvi azijski Evroviziji se bodo 27. septembra v nacionalnem izboru Thailand's Chosen One pomerili Gam Wichayanee, Jetset'er, JMNK, Mang & Daou, MONICA, Retrospect, TIGGER & TARA VIIS, Wonderframe, Zom Marie in The Handsome Wolf.

Gre za precej raznoliko zasedbo, v kateri so tako uveljavljeni izvajalci kot novejša imena tajske glasbene scene. Med najbolj prepoznavnimi je Gam Wichayanee, ki je leta 2008 zmagala v četrti sezoni tajskega pevskega tekmovanja The Star in si pozneje ustvarila kariero pevke, igralke in televizijske voditeljice. Veliko pozornosti vzbuja tudi Wonderframe, pevka in reperka, ki velja za eno vidnejših predstavnic sodobnega tajskega hiphopa in T-popa. Med kandidatkami je še Zom Marie, tajsko-francoska pevka, avtorica in spletna ustvarjalka.

Tajska bo izbirala prva, Južna Koreja že ima svojih osem

Tajska pri tem ni edina država, ki je v zadnjih dneh razkrila svoje karte. Južna Koreja je že 14. avgusta predstavila osem izvajalcev, ki se bodo 4. septembra pomerili v nacionalnem izboru Korea's Next Wave. Veselijo se oboževalci: Angel Noise, huiAe, JUNHEE, KIK, PLZY, Sojeong Shim in Younghoon Ji.

Korejski izbor bo zaradi velikosti in vpliva tamkajšnje glasbene industrije eden zanimivejših delov poti do prvega tekmovanja za Pesem Evrovizije v Aziji. Med osmimi kandidati sicer ni največjih svetovnih K-pop superzvezd, kar pomeni, da bo tekmovanje hkrati priložnost za predstavitev manj znanih oziroma novejših izvajalcev. Zmagovalec korejskega izbora bo postal predstavnik Južne Koreje na novembrskem tekmovanju v Bangkoku.

Preberi še Tekmovanje za Pesem Evrovizije bo prvič potekalo tudi v Aziji

Azija bo 14. novembra 2026 v Bangkoku prvič v zgodovini gostila največje glasbeno tekmovanje. Za zdaj je uradno potrjenih 10 držav, ki naj bi se ga udeležili, med njimi Tajska, Južna Koreja, Filipini, Vietnam, Malezija, Kambodža, Laos, Bangladeš, Nepal in Butan. 

Organizatorji so sicer napovedali, da se lahko seznam sodelujočih še spremeni. Format bo po vzoru evropske Evrovizije, vendar z nekaj prilagoditvami. Vsaka tekmovalna skladba bo lahko dolga največ tri minute, na odru pa bo lahko nastopilo največ šest ljudi. O zmagovalcu bo odločala kombinacija strokovnih žirij in glasov občinstva, pri čemer bo vsak del predstavljal polovico končnega rezultata.

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KOMENTARJI1

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ptuj.si
21. 08. 2026 08.01
Evrovizija?? Naj imajo Azivizija.
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