Prva dama slovenske elektronske glasbe iz oddaje Popstars na največje odre

20 let je že minilo, odkar se je Brina Knauss javnosti predstavila kot članica dekliške skupine B.B.T. Nato se je v Milanu reinkarnirala v uspešno manekenko, pred desetletjem pa zapustila modne vode in se podala v svet elektronske plesne glasbe. Ko je začenjala, so bile DJ kabine še zelo moški svet, v zadnjih letih se je to nekoliko spremenilo, v vsakem primeru pa se je tudi v svoji tretji karieri hitro prebila v svetovni vrh in tam pušča sledi.

Vsakdanjik didžejke Brine Knauss v prvih mesecih letošnjega leta so bili poleti med Evropo, Severno in Južno Ameriko. Nastopa na najbolj odmevnih prizoriščih elektronskih zabav. Čez nekaj dni jo pričakuje občinstvo na zimski izdaji Tomorrowlanda v Alpe D'Huezu, najpomembnejšega zimskega festivala za elektronsko glasbo v Evropi.

Zadnja leta je Brina Knauss redna gostja vodilnih svetovnih klubov in festivalov, vključno z nastopi na glavnih odrih Tomorrowlandov, pogosto vrti na prestižnih modnih in kulturnih dogodkih za znamke, kot so Valentino, Louis Vuitton, Armani, ter dogodkih, kot je Beneški filmski festival. Brino je intervjuvala tudi legendarna revija Rolling Stone , krasila je naslovnici brazilskega Mixmaga in italijanskega DJ Maga ter bila nominirana za dve nagradi tega najvplivnejšega medija v elektronski glasbi.

Na življenje v kovčkih je že navajena. "Agencijo imam v Italiji, po vsej Evropi, v Severni in Južni Ameriki, v Aziji. Za enega internacionalnega didžeja je to povsem normalno," je dejala Brina, ki si na svetovnih odrih mešalno mizo podaja z mojstri, kot so Carl Cox, Solomun in Luciano. Kariera manekenke je tako že nekaj let v drugem planu.

"Kot manekenka nisem več aktivna, je pa res, da tu pa tam pridejo kakšna zanimiva povpraševanja zame kot za didžejko in potem vrtim na njihovih dogodkih ali pa kot model in opravimo kampanjo." Tako kot svet mode pa ima tudi poklic didžejke svoje lepe in tiste bolj sitne plati: na urnike, ki so za didžeje svetovnega formata obrnjeni na glavo, se je hitro navadila, nastopi ob svitu so v njenem poklicu nekaj običajnega. "Zadnje čase raje nastopam na festivalih ob dnevnih urah. To je nekaj najlepšega, dnevna ura, ki jih je zelo malo," je v smehu dodala.

Naslednji mesec načrtuje izid novega albuma in hkrati prihaja na delovni obisk domovine. Aprila bo namreč v Mariboru nastopila kot prvo ime festivala Terminal.