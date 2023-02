Prva od priredb skupine Il Divji posvečena slavnemu Oliverju Dragojeviću

Le dan za valentinovim so namreč izdali prvo od priredb, in sicer pesem Tko sam ja, da ti sudim legendarnega hrvaškega pevca Oliverja Dragojevića. "Upamo, da bo pesem v duhu ljubezni pobožala vsa zaljubljena srca," so povedali o pesmi, ki je dobila tudi svoj videospot. Posneli so ga v zgodovinski idili Skazove hiše v Šmarju pri Jelšah, natančneje v Šmarski vinski kleti.