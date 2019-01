Prva pesem z zadnjega albuma The Cranberries

Leto dni po smrti pevke Dolores O'Riordan so The Cranberries izdali pesem All Over Now z zadnjega albuma In The End, ki ga bodo izdali aprila.

Člani irske skupine The Cranberries, Noel Hogan, Mike HoganinFergal Lawler so za album, na katerem je enajst pesmi, uporabili vokale, ki jih je Dolores O'Riordan posnela decembra 2017, so sporočili na Instagramu.

Dodali so, da je bilo dokončanje albuma za njih "zelo čustven proces". "Zaradi zavedanja, da teh pesmi nikoli ne bomo odigrali v živo, je bilo vse skupaj še težje."Sklenili pa so z besedami, da so "čutili, da bi si to želela tudi pevka".

O'Riordanovo so 15. januarja lani našli mrtvo v hotelu v Londonu, kjer se je skupina mudila na snemanju. Stara je bila 46 let. Po ugotovitvah mrliškega oglednika je pevka umrla zaradi utopitve, ki je bila posledica zastrupitve z alkoholom.

Skupina je pesem izdala s privolitvijo pevkine družine."Ne morem si predstavljati ustreznejšega načina, da obeležimo prvo obletnico smrti Dolores in da proslavimo njeno življenje, kot da svetu naznanimo izid njenega zadnjega albuma z zasedbo," je povedala pevkina mati Eileen O'Riordan.