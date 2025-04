Prva plošča MI2 zdaj tudi kot vinilka: Ni le zbirka pesmi, ampak časovni stroj

"No, zdaj sem jo z veseljem položil na gramofon in me je prav prijetno presenetila. Priznam, da sam tega albuma že dolgo nisem poslušal. Odličen občutek je, ko se po skoraj tridesetih letih, odkar smo lahko na radijskih postajah prvič slišali našo Črtico, v rokah znajde istoimenski vinil," je dejal na dogodku.

Kot poudarja, plošča ni le zbirka pesmi, ampak časovni stroj. "Njena energija in iskrenost še danes odzvanjata med poslušalci vseh generacij," je dejal in dodal, da gre zatorej za poklon njihovim začetkom in ljudem, ki so jih spremljali na glasbeni poti.