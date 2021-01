Prvenec pevke Arlo Parks vas bo razvnel na najbolj miren način

Krasna stvar, sploh za čas, ki ga preživljamo. Albumski prvenec mlade londonske pesnice in pevke se po žanrski periodiki najlažje opiše kot intimen folk-soul pop. Poleg res lepih in največkrat zelo optimističnih verzov temperaturo na tem dolgo napovedovanem izidu narekujejo umirjene, a vendar zelo bogate melodije. Ritmi v večini niso počasni, toda v njihovem objemu v mislih raje potujemo s kolesom kot pa vlakom. Refreni so za ta pop navdušujoče lepi, njihova okolica pa je skrajno premišljena. Posamezni komadi so res značajski. To je za prve albume prenekaterega izvajalca značilno, saj se čuti, da so posamezni gradniki nastajali in se brusili daljši čas. 20-letnica čadsko-nigerijskega rodu občasno spomni na Amy Winehouse, mestoma celo naAdele, a vendar je prevladujoči vokalni modul Arlo bolj moderen in s tem raje za kako metronomsko stopnjo ali dve bolj čuteč, bolj sanjav. V kombinaciji s prijaznimi mavricami, nedosegljivimi simpatijami iz šolski dni in sorodnimi motivi je še posebej prijetno zraščen. Značilnega mehko kitarskega funka, po katerem je znana njena malenkost starejša kolegica, prav tako Londončanka, Izzi Bizu, je v zaledjih songov malo manj. A ob seštevku se vseeno izkaže, da je skoraj polovica celote Collapsed in Sunbeams za drobec tudi plesnih ali pa primerna vsaj za rahla zibanja v bokih (Caroline, Roo Good, Green Eyes, Portra 400, Just Go). Sploh groove in produkcija pesmi Caroline se zdi kot izposojen pri priljubljenih manchestrskih džezistih GoGo Penguin, napoj songa pa me mestoma spomni celo na nekaj zadnjih daljših epik Noela Gallagherja. Popevka Caroline je smiselno uvrščena prav na sredo albumskega seznama in jo takoj zaznamo kot ključno za njeno dopadljivost. Osnovni kitarski motiv napeva Eugene je nekam blizu začetkom prepoznavnih radioheadovskih tavanj. Ko omenjam tudi na odru prej plaho kot brezglavo veseljaško Bizujevo, je prav, da referenčno ne spregledam niti njenih vrstnic, na primer Ello Mai in Elli Ingram. V tem preseku je prav omeniti še, da nekaj njene izvajalske, pa tudi komponistične esence izhaja tudi iz opusov Erykah Badu,Angie Stone ali Lauryn Hill. Glasbena pot pevke Arlo Parks iz zahodnega Londona se je komaj začela!

Odličen mali album, ki bi lahko postal zelo velika stvar.

Ocena: 4,5