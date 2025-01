Prvi album Gaje Prestor: Moja glasbena pot je bila vedno polna strasti

Gaja Prestor v leto 2025 vstopa udarno, v svet pošilja svoj prvi album, ki ga je naslovila Voda, saj "tako kot voda tudi življenje prinaša različne tokove, mirne in deroče". Glasbenica in vplivnica je v intervjuju za 24ur.com dejala, da je bil proces ustvarjanja prvenca intenziven in poln nepričakovanih izzivov. "Rada si mislim, da bom čez 50 let poslušala te pesmi in si pričarala spomine na trenutke, ki so jih navdihnili," nam je med drugim zaupala.

Zakaj si album naslovila Voda? Ima ime skriti pomen? Naslov albuma Voda mi je prišel na misel povsem spontano. Nekega poletnega dne sem sedela na balkonu in razmišljala o tem, kako je življenje podobno vodi. Tako kot voda teče, spreminja svojo obliko in se prilagaja oviram, tudi življenje prinaša različne tokove – mirne in deroče. Voda ima površino, ki jo vidimo, a njena globina skriva skrivnosti, podobno kot življenje skriva čustvene in duhovne plasti. Voda simbolizira prilagodljivost, nenehno gibanje in povezanost – vsi smo del nečesa večjega, kar nas povezuje. Tako kot besedila in zgodbe v mojem albumu nosijo zgodbe in občutke, v katerih sem prepričana, da se bo marsikdo lahko našel.

Glasbo ustvarjaš že nekaj let. Zakaj prvi album šele zdaj? Do tega albuma me je pripeljala dolga pot. Lansko leto sem projekt skoraj zaključila, a sem zaradi tehničnih težav izgubila vse. Takrat se mi je zdelo, da se je svet ustavil. V starem studiu nam je brez razloga nehal delati glavni disk, na katerem so bili shranjeni vsi projekti in datotek nikakor nismo mogli dobiti nazaj. Vendar danes vem, da se vse zgodi z razlogom. Ta neuspeh me je prisilil, da se vrnem k osnovam in ustvarim nekaj še boljšega. Verjamem, da vse pride ob pravem času in da se vse zgodi z razlogom. Album predstavlja pomembno prelomnico v tvoji glasbeni karieri. Kako bi opisala svojo glasbeno pot? Katere mejnike bi izpostavila? Kateri izzivi so od tebe zahtevali največ? Moja glasbena pot je bila vedno polna strasti in predanosti. Največji mejnik je zagotovo ta album, saj sem vanj vložila vse – svoje misli, čustva in sanje. Res velik izziv pa je bil trenutek, ko sem izgubila celoten projekt zaradi tehničnih težav – to, kako sprejeti dejstvo in kljub temu nadaljevati. To me je naučilo vztrajnosti in mi dalo moč za nov začetek. Seveda pa so največji izzivi vedno tisti, ki se dogajajo znotraj mene. Kako se soočati s pritiski in kritikami ter kako brezpogojno zaupati in verjeti vase in v proces. Naučiti sem se morala, kako biti svoj največji motivator in kako iti dalje tudi takrat, ko je najbolj težko. V zadnjih letih sem se soočala z raznimi zdravstvenimi težavami, ki so zelo ovirale moje ustvarjanje. Tako da je bil tudi to zagotovo velik izziv. Morala sem sprejeti, da vse na enkrat pač ne gre. In da je včasih bolj koristno, da počivaš, kot pa da greš z glavo skozi zid. Ker če nisi spočit in zdrav ter predvsem v dobrem mentalnem prostoru, rezultati nikoli ne bodo takšni, kot bi si želeli.

Kako bi opisala proces nastajanja albuma? Kako so bili videti dnevi v studiu? Proces nastajanja albuma je bil zelo intenziven. Z Miho Jakovljevičem sva dve leti tesno sodelovala pri ustvarjanju pesmi in skozi ta proces postala zelo dobra prijatelja. S producentom sva preživela skupaj res veliko časa in predebatirala ogromno stvari, ki so se nama dogajale v življenju. Saj je v pesmih in besedilih seveda navdih iz po dogodkov iz resničnega življenja. Tako da včasih so snemanja bila videti tako, da sva samo poslušala drugo glasbo za inspiracijo in se samo pogovarjala. Druge dneve je prišlo še več glasbenikov in smo skupaj ustvarjali ter se družili. Ure v studiu so bile polne ustvarjalnosti, a tudi dvoma in utrujenosti. Vsaka vrstica v pesmi v moji glavi naslika film. Rada si mislim, da bom čez 50 let poslušala te pesmi in si pričarala spomine na trenutke, ki so jih navdihnili. Kakšno glasbo lahko pričakujemo na albumu? Gre za mirnejše melodije? So prisotne tudi tiste bolj poskočne? Album ponuja raznolik spekter glasbe, od mirnejših melodij do bolj poskočnih ritmov. Pesmi pripovedujejo zgodbe o ljubezni, izgubi in iskanju samega sebe ter odražajo različna čustvena stanja. Rada bi pokazala celoten spekter emocij in ritmov brez 'predalčkanja'. Vsaka pesem izraža nek del mene.

Izid albuma si pospremila z videospotom za pesem Voda. O čem govori naslovna pesem albuma? Kje si dobila navdih za to pesem? Naslovna pesem Voda govori o tem, da se ljudje radi zapirajo pred čustvi, ker jih je strah, da bi bili prizadeti. Prepričana sem, da smo se vsi kdaj znašli v tej vlogi. Opisuje nek notranji boj med strahom in resnico. Strahom pred tem, da bi se izgubili v intenzivni bližini in hkrati strahom pred ljubeznijo in intimo samo. Gre za trenutke, ko si lažeš, da lahko ostaneš nedotaknjen in da ne potrebuješ globine – a te resnica ravno takrat, ko jo najbolj zanikaš, najbolj zaboli. Navdih za pesem sem dobila v znanem odnosu oz. odnosih, ki jih sama poznam in sem jih tudi bila deležna v preteklosti. Včasih sem bila jaz tista, ki jo je bilo strah ljubiti in pokazati svojo sredico. Včasih pa sem bila jaz tista, ki je to vzbudila v komu, ki na to ni bil pripravljen. V tem odnosu pa sta po navadi oba tista, ki jima "krvavi rana" – le da to nekateri dobro skrivajo. Na Instagramu si zapisala, da v skladbah pripoveduješ zgodbe o ljubezni, izgubi in iskanju samega sebe. Bi katero zgodbo izpostavila? Vsaka pesem nosi svojo zgodbo iz različnih obdobij mojega življenja. Ena od zgodb se dotika vprašanj identitete in čustev, s katerimi sem se soočala leta 2024 – kdo sem, kaj čutim, zakaj čutim? Te najmočnejše trenutke sem prelila v besede in melodije. Zadnja pesem Soba za 2 govori ravno o tem, da sem ne glede na to, če sem v odnosu ali ne, sama sebi dovolj. Ljudje se nenehno spreminjamo in lovimo svoje sanje, sopotniki pa se celotno življenje spreminjajo. Zato si moramo včasih vzeti čas, da zadihamo in ugotovimo, kdo sploh smo. Da ne enačimo svoje identitete le z ljudmi okoli sebe. Dobra sestra, partnerka, prijateljica ... Kdo si, ko nisi nič od tega?

Vizualni aspekt albuma: kratka pričeska – od kod navdih za to potezo? Kratka pričeska simbolizira svež začetek in osebno transformacijo. Želela sem vizualno poudariti spremembe v svojem življenju, alter ego in novo poglavje, ki ga predstavlja ta album. Sicer je v videospotu to lasulja, ampak imam občutek, da bi se ta sprememba lahko kmalu pojavila tudi v resničnem življenju. Kako si sicer z vizualnimi elementi dopolnila zvok albuma? Vizualni elementi albuma so minimalistični, a močni. Poudarjajo globino mojega sporočila. Zvok in vizualna podoba skupaj ustvarjata celoto, ki izraža mojo osebnost. Videospot za nosilno pesem pa je ustvarila Tjaša Barbo, ki je tudi avtorica naslovne fotografije albuma.

