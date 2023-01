Prvi album v letu 2023 predstavlja veteran

Every Loser je album, ki bi najbolj pristajal bandu Guns N'Roses. Namesto proslavljenih kalifornijskih srednje mehkih kovinarjev je vlogo vesoljne rockovske vprege prevzel kar najstarejši med vsemi težko skalarji. Iggy Pop je res kaveljc. 75-letnik je poleg tega, da je stanovski zastavonoša, uspešen tudi kot prodajalec avtomobilov in zavarovalniških paketov. Slednje sicer v reklamnih oglasih, se ve. Album Every Loser predstavlja soliden reciklažni napad na znane slogovne obrazce. In je obenem ravno prav pregibna zbirka songov, različnih in zato pohvalno karakternih songov. Uvodno Frenzy je producent celotnega dela Andrew Watt, najbolj znan po sodelovanjih z Justinom Bieberjem, Miley Cyrus in Eltonom Johnom, praktično iztrgal iz naročja Axla Rosa. Seveda to najprej pomeni, da je Watt ustvaril zadovoljivo kopijo povprečnega drvenja na Use Your Illusion I. in II., torej na kapitalcih od Gunsov, izdanih že leta 1991. V enaki meri bodrilna ali budnična je tudi popevka Mordern Day Ripoff. Nekdanji pevec proto punk legend The Stoogies je zabavno zadržan v polbaladni Morning Show, ki s temeljno paradigmo albuma Every Loser nima kaj dosti skupnega; zato pa gotovo več z zapuščino U2. Tudi dopadljiva Strung Out Johnny, ki najprej spomni na londonske post grungerje White Lies, in brezkitarska Comments, ki bi brez težav lahko pristala v opusu prav tako angleških plastičnih novovalovcev The Wombats – oba omenjena pač nista komada, zaradi katerih bo poslušalcu razneslo rit, kot je v najavi te izdaje generično pripominjal boter punka. Kot edina versko povsem nesporna je tako tema Neo Punk – docela patetično rjovenje na degenerirano punk šablono. Toda Iggy Pop se, glede na to, da govorimo o njegovem 19. solističnem albumu, nekam že lahko podpiše (lastnoročno ali pač 'lastnoglasno'). Tako se New Atlantis izpostavi kot song, ki načeloma ne bi smel zmotiti nikogar – melodija je malenkost bolj umetelni šlager, osnovni beat in plaho kitariranje je ukrojeno po springsteenovski meri oziroma je to presušeno do stopnje, ko omenjena viža prija celo ob nedeljskih nudeljnih v goveji župi. Kar pa niti ne čudi, kajti New Atlantis je Popova hvalnica njegovemu novemu domu, ki je v Miamiju na Floridi – in, ja, ima teraso in bazen. Iggy Pop se je v zadnjem desetletju in pol še kar izkazal tudi kot interpret šansonov z verzi Dylana Thomasa in Louja Reeda. Nenazadnje pa tudi njegova prejšnja plata Free (2019) podobno kot ta sploh ni bila slaba. Album Every Loser so poleg Popa in Watta med drugim ustvarili naslednji znani godci: Duff McKagan (Guns N'Roses), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers) in Taylor Hawkins (Foo Fighters). Ko nas že ne bo več, bo Pop za nami še kar naprej vpil, da smo zgube.

Ocena: 3