Prvi koncert Klemna Slakonje po Evroviziji

Slovenski glasbenik in igralec Klemen Slakonja se je po evrovizijski izkušnji prvič vrnil na oder z novim bendom in avtorskimi skladbami z debitantskega albuma Golden Hour, in to prav na oder, kjer je že navduševal v različnih vlogah – v svoj domači SiTi Teater. Klemen je razprodano dvorano popeljal skozi svojo umetniško pot, od legendarnih imitacij in viralnih uspešnic, prek Evrovizije do prve avtorske plošče.

Klemen je album izdal na svoj 40. rojstni dan. Ob izdaji nam je zaupal: "40 let sem potreboval, da sem izdal svoj prvi album. Upam, da ne bom potreboval še 40 let za naslednjega." O albumu, glasbenem ustvarjanju, evrovizijski izkušnji in načrtih za prihodnost je spregovoril tudi v epizodi našega POPkasta, ki ga lahko poslušate TUKAJ.