Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Prvi koncert Klemna Slakonje po Evroviziji

Ljubljana, 04. 11. 2025 17.14 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Alen Podlesnik , E.M.
Komentarji
0

Klemen Slakonja je svojim igralskim, voditeljskim in imitatorskim sposobnostim zdaj uradno dodal tudi polnokrven pevski pedigre. Pred do zadnjega kotička napolnjenim SiTi Teatrom v Ljubljani je predstavil svoj prvi glasbeni album Golden Hour. V uro in pol dolgem koncertu je Klemen občinstvo popeljal po stopinjah svoje bogate umetniške kariere – od legendarnih imitacij, viralnih uspešnic in Evrovizije do prve avtorske plošče.

Prvi koncert Klemna Slakonje po Evroviziji
Prvi koncert Klemna Slakonje po Evroviziji FOTO: POP TV

Slovenski glasbenik in igralec Klemen Slakonja se je po evrovizijski izkušnji prvič vrnil na oder z novim bendom in avtorskimi skladbami z debitantskega albuma Golden Hour, in to prav na oder, kjer je že navduševal v različnih vlogah – v svoj domači SiTi Teater. Klemen je razprodano dvorano popeljal skozi svojo umetniško pot, od legendarnih imitacij in viralnih uspešnic, prek Evrovizije do prve avtorske plošče.

Klemen je album izdal na svoj 40. rojstni dan. Ob izdaji nam je zaupal: "40 let sem potreboval, da sem izdal svoj prvi album. Upam, da ne bom potreboval še 40 let za naslednjega." O albumu, glasbenem ustvarjanju, evrovizijski izkušnji in načrtih za prihodnost je spregovoril tudi v epizodi našega POPkasta, ki ga lahko poslušate TUKAJ.

klemen slakonja koncert album evrovizija
Naslednji članek

Martin Strel zvezda novega videospota Tila Čeha

SORODNI ČLANKI

Oboževalci Evrovizije so se tudi letos za zmago borili na Gradeviziji

Femme Fatale 2025 je postala Nina Grilc

Ob Tednu otroka: 'Dom je ljubezen. Vse ostalo je drugotnega pomena'

Klemen iskreno o Evroviziji: Psihično me je razsula na prafaktorje

Klemen na 40. rojstni dan izdal prvo ploščo: To je darilo meni, Mojci in poslušalcem

Ali je bil finale Evrovizije zrežiran?

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330